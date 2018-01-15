一起庆祝吧！神话出道廿周年 《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》3 月登场
KPOP 2018年1月15日 星期一11:00 施乃琪
无论有多忙，身为演艺圈最长寿偶像的神话每年都会举行出道纪念日演唱会。今年他们迎来意义非凡的「20 周年」，这次要来实现神话创造的所有梦想！
神话於本日（15 号）在官方网站及 SNS 全面宣布，即将於 3 月 24、25 两日，在首尔松坡区芳夷洞的奥林匹克公园 SK 手球场，举行出道廿周年纪念派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》。
倘若身为资深神创，肯定记得 “All Your Dreams” 正是收录在神话第三张正规专辑〈Only One〉中的歌曲。於千禧年发行的这张专辑标志了一个新世纪的诞生，同时也是神话传奇的重要时刻。
重要时刻不容缺席，神创们千万别忘了关注《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》的售票消息罗！
（照片来源：Shinhwa Company / 影片来源：MBC）
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