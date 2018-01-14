李秀满朴轸永身家上涨超400亿，梁铉锡就看著不说话
明星 2018年1月15日 星期一10:04 ZJM
目前韩国持有100亿韩元以上股票的艺人共有7人，SM李秀满、JYP朴轸永、YG梁铉锡、KEYEAST裴勇俊、FNC韩胜浩均在榜上。想和土豪们握个手~
根据14日CHAEBUL的报道，在2017.01.12~2018.01.12期间，SM Entertainment李秀满会长的股票持有额增长了446亿4千万韩元（40.2%）。
JYP Entertainment朴轸永理事持有的JYP Ent.股份的价值一年间增长了2.7倍，达到730亿韩元，足足飙涨了462亿1千万元（172.4%）。
而YG Entertainment梁铉锡代表的股票身家比一年间缩水了1.5%，减少到951万3千万韩元。
7位艺人中熟悉的面孔还有KEYEAST裴勇俊、FNC Entertainment韩胜浩。以下是具体数据：
脑补一下杨菊花和大猩猩之间的对话，纯属搞笑，纯属虚构：
朴轸永：哥，你身家缩水了啊！
梁铉锡：就算缩水了，也比你多。
……
图：TVDaily
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究