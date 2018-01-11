专访《与神同行》中的冤死鬼金东昱，拥有「剧透东昱」的绰号是怎么回事～！？
综艺 2018年1月11日 星期四12:04 MiJimin
《Section TV》专访了在电影《与神同行》里有强烈存在感的冤死鬼「金东昱」，不得不说…他真是越看越帅气啊～。（顺便一提…他也已经当完兵罗～！XD）
MBC《Section TV》这一回邀请到「金东昱」做专访，主持人超可爱扮成阴间使者并表示自己是判官，上演一段要把他给带走审判，并说他一直假装自己不是主演，还藏起来不活动的「主演隐匿罪」，以及欢快地笑著却让观众们哭得的稀哩哗啦的「破坏泪腺罪」，结果金东昱就用电影里的口气说：「我没有罪啊？」、「坐下来冷静地说吧～」，让主持人泄气演不下去了～XDDD。
之后，节目准备了关於他的人生关键词，第一个当然就是「与神同行」，在电影里成为隐藏的王牌，当然还有许多其他的绰号，但最吸引主持人的还是「剧透东昱」的绰号，金东昱表示之前有主持人问到拍电影时觉得最辛苦的地方，金东昱回答了最后与母亲ＯＯ应该是最辛苦的。（小编有看，就不剧透大家了～，很值得买票进场的年度电影啊…）
而现场同行的主演员们瞬间傻眼，金东昱也发现事态不妙，整个人嘴巴张超大，他表示自己一直听著演员们的访问，粉丝们一直尖叫炒热气氛，自己稍微走神了一下，真的很对不起…。
而电影中90%其实都是CG，连自己变成冤死鬼的脸，也都是CG后制而成，所以当时有点疏於管理自己，脸胖了不少～！也透露自己很喜欢冤死鬼时的模样，看起来更有男人味。
另外采访中也提到了他与饰演江林公子的河正宇，也曾在2009年合作过电影《国家代表》，以及第一部韩剧作品《咖啡王子一号店》，饰演重要角色且发挥得很好。
延伸阅读：【《与神同行》车太铉的弟弟，就是当年在韩剧《咖啡王子一号店》里的他啊～！】
（截图自：MBCentertainment）
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