專訪《與神同行》中的冤死鬼金東昱，擁有「劇透東昱」的綽號是怎麼回事～！？

《Section TV》專訪了在電影《與神同行》裡有強烈存在感的冤死鬼「金東昱」，不得不說…他真是越看越帥氣啊～。（順便一提…他也已經當完兵囉～！XD）

MBC《Section TV》這一回邀請到「金東昱」做專訪，主持人超可愛扮成陰間使者並表示自己是判官，上演一段要把他給帶走審判，並說他一直假裝自己不是主演，還藏起來不活動的「主演隱匿罪」，以及歡快地笑著卻讓觀眾們哭得的稀哩嘩啦的「破壞淚腺罪」，結果金東昱就用電影裡的口氣說：「我沒有罪啊？」、「坐下來冷靜地說吧～」，讓主持人洩氣演不下去了～XDDD。



之後，節目準備了關於他的人生關鍵詞，第一個當然就是「與神同行」，在電影裡成為隱藏的王牌，當然還有許多其他的綽號，但最吸引主持人的還是「劇透東昱」的綽號，金東昱表示之前有主持人問到拍電影時覺得最辛苦的地方，金東昱回答了最後與母親ＯＯ應該是最辛苦的。（小編有看，就不劇透大家了～，很值得買票進場的年度電影啊…）



而現場同行的主演員們瞬間傻眼，金東昱也發現事態不妙，整個人嘴巴張超大，他表示自己一直聽著演員們的訪問，粉絲們一直尖叫炒熱氣氛，自己稍微走神了一下，真的很對不起…。



而電影中90%其實都是CG，連自己變成冤死鬼的臉，也都是CG後製而成，所以當時有點疏於管理自己，臉胖了不少～！也透露自己很喜歡冤死鬼時的模樣，看起來更有男人味。



另外採訪中也提到了他與飾演江林公子的河正宇，也曾在2009年合作過電影《國家代表》，以及第一部韓劇作品《咖啡王子一號店》，飾演重要角色且發揮得很好。



延伸閱讀：【《與神同行》車太鉉的弟弟，就是當年在韓劇《咖啡王子一號店》裡的他啊～！】



（截圖自：MBCentertainment）

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