BLACKPINK Jisoo VS 全昭弥：同款心形纽扣衬衫&短裙 ❤
Beauty 2018年1月11日 星期四08:00 ZJM
BLACKPINK Jisoo 和I.O.I出身的全昭弥（Somi）都穿过同款白色衬衫和粉红色短裙，甜美服装+甜美人偶=甜美至极。
▼全昭弥在18/01/08参加校服品牌活动时穿过。
▼BLACKPINK Jisoo在17/11/05主持《人气歌谣》时穿过。
▼这件衬衫是VVV品牌的 WHITE FEELING PINK BLOUSE。 金色心形纽扣+喇叭袖+刺绣，设计甜美独特，大面积的白色又能减轻穿著负担感。
▼TWICE多贤在主持MCOUNTDOWN时也穿过。
▼fromis_9李瑞渊在拍摄杂志画报时也穿过。
▼而这件短裙是同样来自VVV品牌的 PINK HEART BUTTON SKIRT。 金色心形纽扣+粉红色皮质+不规则剪裁，这些潮流元素足以让人打开钱包嘛~
❤两件单品的心形纽扣作为亮点，能满足甜美女生的少女心。 估计走可爱甜美风格的女生会喜欢~
图：skoolooks blog、人气歌谣截图、VVV、MCD截图、1st look
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