该逛书店罗～朴宝剑成台湾版〈VOGUE〉封面人物　真挚访谈抢先看！

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最近比较少露面的朴宝剑，是不是让许多人十分想念呢？快来看看朴宝剑为台湾版〈VOGUE〉杂志拍摄的访谈短片，了解对他而言最重要的三个生活价值吧！

台湾版〈VOGUE〉杂志最近经由官方 Youtube 频道，接连公开了与朴宝剑的访谈短片和封面预告片。在众多生活价值中，朴宝剑首先选出的是「学习」。



「我觉得每瞬间做的事情都是学习。」他说：「每天活著，最重要的事情似乎就是学习（배우，韩文字同『演员』）。这一方面指的是『演员』这个职业，同时也是指『学习』这件工作。在接下来的人生中，我也想学习外语⋯⋯值得一学的事情真的很多。」这个答案出自演技火速进步的朴宝剑之口，一点也不令人惊讶呢！

另一方面，〈VOGUE〉也抢先释出了朴宝剑拍摄封面时的侧拍影片。有别於访谈中单纯的少年模样，多了认真魅力的朴宝剑更显帅气。喜欢他的话，千万别错过〈VOGUE〉2 月号罗！



（照片与影片来源：VoGUE Taiwan）

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