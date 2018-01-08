T-ara隔空喊话王思聪，香蕉娱乐出面否认谣言
明星 2018年1月9日 星期二07:00 ZJM
8日晚，T-ara居丽、孝敏和智妍在SNS上，直接询问王思聪「90亿韩元和一人一台跑车」的传闻是否属实。 随后，王思聪的香蕉娱乐公司通过SNS发表了声明，回应了T-ara三位成员。
事件源於7日《Section TV演艺通信》在节目中爆料声称：「王思聪的香蕉娱乐公司曾经支付了T-ara的前中国经纪公司违约金90亿，以此来引入T-ara，并且曾送给T-ara每人一台跑车。 」
▼传闻经过一天的发酵之后，8日晚T-ara成员居丽、孝敏和智妍通过各自的个人账号，发布了几乎一样的内容，询问王思聪真相：「因为我不知道具体连络方式，就只能这样联系了。 Banana Culture曾经给韩国Tara女团送过豪华车吗？ 还有，给mbk送韩币90亿元的事情也是属实吗？ 我等回覆！」
▼随后香蕉娱乐对此作出了回应，表示：「相关报道纯属虚构，并且与T-ara的合同已於2017年12月31日结束。 」
▼T-ara成员随后对这份澄清谣言的声明表示感谢。
图：T-ara成员微博截图、香蕉娱乐微博及截图、TVDaily
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