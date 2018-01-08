T-ara隔空喊話王思聰，香蕉娛樂出面否認謠言

8日晚，T-ara居麗、孝敏和智妍在SNS上，直接詢問王思聰「90億韓元和一人一台跑車」的傳聞是否屬實。 隨後，王思聰的香蕉娛樂公司通過SNS發表了聲明，回應了T-ara三位成員。

事件源於7日《Section TV演藝通信》在節目中爆料聲稱：「王思聰的香蕉娛樂公司曾經支付了T-ara的前中國經紀公司違約金90億，以此來引入T-ara，並且曾送給T-ara每人一台跑車。 」

▼傳聞經過一天的發酵之後，8日晚T-ara成員居麗、孝敏和智妍通過各自的個人賬號，發佈了幾乎一樣的內容，詢問王思聰真相：「因為我不知道具體連絡方式，就只能這樣聯繫了。 Banana Culture曾經給韓國Tara女團送過豪華車嗎？ 還有，給mbk送韓幣90億元的事情也是屬實嗎？ 我等回覆！」



▼隨後香蕉娛樂對此作出了回應，表示：「相關報道純屬虛構，並且與T-ara的合同已於2017年12月31日結束。 」





▼T-ara成員隨後對這份澄清謠言的聲明表示感謝。



圖：T-ara成員微博截圖、香蕉娛樂微博及截圖、TVDaily

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