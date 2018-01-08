李宝英公司澄清「耍大牌」谣言～ 「始作俑者」张熙轸公开道歉

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演员张熙轸6个月前上节目爆料李宝英「轶事」，没想到给两位当事人都带来了大麻烦！

张熙轸在去年7月播出的MBC综艺《Radio Star》里，聊到和李宝英一起出去吃饭经常能得到service（额外赠送品），有一次去巨济岛的刺身店，李宝英听说张熙轸喜欢斑鰶，就拜托店员赠送一些斑鰶作为service， 但餐厅老板一开始却没有认出她。



节目播出后，李宝英遭到网友指责，认为她以人气演员自居、要求饭店提供免费的额外服务。

1月8日上午，李宝英所属社FLY UP娱乐发布声明，表示节目中提到的事件毫无根据，将对恶评者采取强硬措施：「不久前，与李宝英认识的晚辈演员出演节目时，为了增加趣味性，并非出於 本意地说了与事实不符的故事。 再次声明，这故事不是真的。 节目播出后，晚辈演员已经感受到事态的严重性，亲自向李宝英道歉了。 」

「最近出现了很多以虚假事实攻击李宝英的恶意谣言。 演员本人不希望进行处罚，公司也没有采取强硬措施，但目前正在拍摄的电视剧相关新闻下也出现了损害演员名誉的恶意留言，我们认为不能继续坐视不管，再次宣布将对所属演员名誉受损一事采取强硬措施。 」



同日（8日）下午，张熙轸通过所属社做出道歉声明，表示：「抱歉引起了议论。 并非出自本意地，节目中说的一部分内容让很多人费心了。 我会更加反省，以后在语言和行动方面更加慎重。 」



韩网友对此的讨论非常热烈，李宝英的形象怕是大大受损了T^T



（图源：TV DAILY，《Radio Star》截图）

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