李寶英公司澄清「耍大牌」謠言～ 「始作俑者」張熙軫公開道歉

演員張熙軫6個月前上節目爆料李寶英「軼事」，沒想到給兩位當事人都帶來了大麻煩！

張熙軫在去年7月播出的MBC綜藝《Radio Star》裡，聊到和李寶英一起出去吃飯經常能得到service（額外贈送品），有一次去巨濟島的刺身店，李寶英聽說張熙軫喜歡斑鰶，就拜託店員贈送一些斑鰶作為service， 但餐廳老闆一開始卻沒有認出她。



節目播出後，李寶英遭到網友指責，認為她以人氣演員自居、要求飯店提供免費的額外服務。

1月8日上午，李寶英所屬社FLY UP娛樂發佈聲明，表示節目中提到的事件毫無根據，將對惡評者採取強硬措施：「不久前，與李寶英認識的晚輩演員出演節目時，為了增加趣味性，並非出於 本意地說了與事實不符的故事。 再次聲明，這故事不是真的。 節目播出後，晚輩演員已經感受到事態的嚴重性，親自向李寶英道歉了。 」

「最近出現了很多以虛假事實攻擊李寶英的惡意謠言。 演員本人不希望進行處罰，公司也沒有採取強硬措施，但目前正在拍攝的電視劇相關新聞下也出現了損害演員名譽的惡意留言，我們認為不能繼續坐視不管，再次宣佈將對所屬演員名譽受損一事採取強硬措施。 」



同日（8日）下午，張熙軫通過所屬社做出道歉聲明，表示：「抱歉引起了議論。 並非出自本意地，節目中說的一部分內容讓很多人費心了。 我會更加反省，以後在語言和行動方面更加慎重。 」



韓網友對此的討論非常熱烈，李寶英的形象怕是大大受損了T^T



（圖源：TV DAILY，《Radio Star》截圖）

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