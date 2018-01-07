《尹食堂2》根本是一部优雅的音乐剧啊！首播收视表现亮眼，高达14％！

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《尹食堂》第二季由尹汝贞、李瑞镇、郑有美和新加入的兼职生朴叙俊在西班牙的特内里费岛的小村庄加拉奇科开店。

在1月5日首播，收视率就高达14.074％，这比去年播出的第一季首播收视率6.215％高出一倍以上（罗PD真的每次都在突破自己的纪录呢～）。



这次贩售的主菜是「韩式拌饭」，虽然准备的过程中要不断地备料切菜，但配乐和拍摄画面，真的就像是一部优雅的音乐剧，连上班路都很好看啊（笑）！隔壁的《姜食堂》就是一部狗血剧XD。



新加入的兼职生朴叙俊非常万能，会切菜、主菜、招待，还认真的学习西班牙文，相信有不少人看了第一集就被他圈粉的吧！还有「经营神」李瑞镇，光是定价就让人觉得佩服，制作组更帮他上了「特长是计算、爱好是偷看，a.k.a菜单纠缠男」的字幕。



而第一组来自丹麦的客人非常的可爱，还一直帮他们招揽客人进来。下一组客人好像是美食部落客，期待尹主厨接受采访和下一周的播出啦！



另外，这次用的移轴摄影也受到了许多观众的讨论，很适合西班牙的建筑与人文，小人国的即视感，真的可爱又疗愈。



（图：tvN）

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