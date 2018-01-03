重返烧脑追剧生活！《Voice》第二季有望 6 月开播 李荷娜、张赫可能无缘继续携手
韩剧 2018年1月3日 星期三12:26 施乃琪
去年初完结的 OCN 电视就《Voice》，是不是让大家看得心惊胆颤又意犹未尽呢？如今第二季确定将於今年播出，又可以准备咬著牙刺激追剧啦！
多位电视台相关人士於本日（3 号）透露，《Voice》预定於今年 6 月带著全新制播的第二季重返小萤幕。
犹记得去年播出的完结篇中，毛泰九（金材昱 饰）恶贯满盈，但却出现了彷佛暗示著下一位变态杀人魔的伏笔。彼时观众便猜测将有第二季，如今电视台也回应了观众的渴望。
目前确定导演与编剧都将延续第一季人马，也传出饰演刑警的李荷娜将继续演出，与她携手追捕罪犯的张赫则不会接演，不过消息尚未获 OCN 证实。《Voice》剧迷别忘了继续关注消息罗！
（照片来源：OCN）
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留言/评论
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WHAT？沒有張赫卻保留女主？那不用看了，第一季除了女主其他方面都很好
2小时前
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我看聲音是因為張赫耶！如果第二季沒有張赫就沒有吸引力了！
2小时前
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茅台酒在第一季已被k.o要出演第二季沒他也是挺自然的，武鎮赫雖不是赫演了，雖然會小失望但如果找個符合該角色演員或許別有一番風味..
1小时前