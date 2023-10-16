谁懂啊，韩剧中这些「邪门」CP比官配更吸引人！你迷过哪对

有没有人像小编一样，对於官配没多大感觉，反而更「嗑」一些冷门，甚至「邪门」CP，他们「嗑」起来更带感。 这些CP犹如氰化钾一样，明明知道嗑到最后就是死路一条，但是挡不住他们站在一起真的超有氛围感啊！！

今天就来说说韩剧中的那些「氰化钾」CP，见血封喉！

《VOICE》金材昱&李荷娜

一个是变态杀人狂，一个是拥有绝对听力的女警官，天台上打斗的那一幕，毛泰久（金材昱 饰）明明可以置姜劝酒（李荷娜 饰）於死地，却放了她一马，两人对视的场景火花四射！



모태구 x 강권주 ; 보이스 pic.twitter.com/KgiP57ARyB — 렘 (@thursdaecem) January 12, 2022

《继承者们》金宇彬&金智媛

名义上的兄妹，实际上毫无血缘关系，父母再婚后才住在一个屋檐下，傲娇毒舌妹妹和口嫌体直（嘴巴上说假话，身体行为倒如实地反应了自己内心的真实想法）哥哥要比乏味的男女主角的爱情更精彩。



《DREAM HIGH》金秀贤&IU

那时两人都是初出道的新人，金秀贤第一次当男主角，IU也是第一次参演电视剧，两人在剧中饰演演艺高中的学生，惺惺相惜的样子真的太美好了，想必很多人都和小编一样当时站错了cp吧！



《WATCHER》徐康俊&金贤珠

救命啊，徐康俊在剧中完全展示了「年下男」的魅力，时而小心翼翼，时而大胆奔放，总是有意无意地出现在女主身边。



5. 《付岩洞复仇者们》李浚荣&李枖原

白富美继母和高中生继子，妥妥的小妈文学，两人有著共同的复仇对象，从一开始的猜忌、忌惮到后期的合作、接纳，当初开播时有不少观众感叹怎么最后两人没在一起呢???



3일

부암동 복수자들

수겸정혜 pic.twitter.com/3tOTGyJpel — 낙원 (@N0where01) September 25, 2022

《THE K2》池昌旭&宋允儿

端庄大气总统夫人和她的帅气保镖，这部韩剧也是期待男主角和女二号在一起，呼声最高的一部作品。 尤其是名场面「雨中撑伞」和「电梯微笑」，莫名的有一种保镖被夫人拿下了的既视感，看的让人欲罢不能。



더케이투 우산씬 본 사람..전도연지창욱 조합에 오열하다.......리볼버 확정쫌pic.twitter.com/S4twKBxbki — 몰라 (@moolllaaaaa) March 10, 2023

《Sweet Home》李到晛&高旻示

「伪骨科」可是观众们最爱「磕」的一点。 哥哥既当爹又当妈辛辛苦苦毫无怨言，一切只为了妹妹，怎么看他俩都是那种标准的青梅竹马CP言情套路。



난 볼 때마다 우는 것 같애

스위트홈 은혁은유 엔딩 진짜쫌 미.쳣다... pic.twitter.com/s4JRGMVth3 — 시키 (@sikie_d) February 14, 2023

《阳光先生》柳演锡&金玟廷

小编看剧的时候一直觉得具东魅（柳演锡 饰）喜欢阳花（金玟廷 饰），具东魅爱高爱信（金泰梨 饰），甚至於说爱信更像他的信仰，而阳花与他则是平等的关系，曾经共患难过也彼此欣赏，如若不是乱世他们一定会开启一段正常的恋情。



겨울에는 미스터션샤인을 보는 게

연례행사다..



그래, 그렇게 실컷 울고 내일부터는 다른 꿈을 꿔.



이 길, 눈 오면 예쁘겠다. 그치?

눈 오면 나 보러 와.

나 기다린다?



아편에 취해 잠든 동매는,

꿈에서 양화를 만났을까? pic.twitter.com/SeifGqqQV6 — 초단편 (@gajigajihane__) December 13, 2022

《THE KING：永远的君主》禹棹奂&金高银

忠心耿耿的侍卫和未来的王后，两人碰面的场景并不和谐，但氛围感莫名很搭，一个想「杀人」，一个阻止她杀人，握枪的那个瞬间宿命感拉满。



《机智医生生活》郑敬淏&田美都

「饭搭子」CP，可爱感爆棚！



《成均馆绯闻》宋仲基&朴敏英

从颜值、身高、气质来看，他俩才是最配的啊！！



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