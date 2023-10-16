谁懂啊，韩剧中这些「邪门」CP比官配更吸引人！你迷过哪对

有没有人像小编一样，对於官配没多大感觉，反而更「嗑」一些冷门，甚至「邪门」CP，他们「嗑」起来更带感。 这些CP犹如氰化钾一样，明明知道嗑到最后就是死路一条，但是挡不住他们站在一起真的超有氛围感啊！！
今天就来说说韩剧中的那些「氰化钾」CP，见血封喉！
《VOICE》金材昱&李荷娜
一个是变态杀人狂，一个是拥有绝对听力的女警官，天台上打斗的那一幕，毛泰久（金材昱 饰）明明可以置姜劝酒（李荷娜 饰）於死地，却放了她一马，两人对视的场景火花四射！
모태구 x 강권주 ; 보이스 pic.twitter.com/KgiP57ARyB— 렘 (@thursdaecem) January 12, 2022
《继承者们》金宇彬&金智媛
名义上的兄妹，实际上毫无血缘关系，父母再婚后才住在一个屋檐下，傲娇毒舌妹妹和口嫌体直（嘴巴上说假话，身体行为倒如实地反应了自己内心的真实想法）哥哥要比乏味的男女主角的爱情更精彩。
상속자들 E06#김지원 #유라헬 #김우빈 #최영도 https://t.co/jUsWzVcraO pic.twitter.com/hMelR9nUb3— BUBBLII (@bubblii1019) August 16, 2022
《DREAM HIGH》金秀贤&IU
那时两人都是初出道的新人，金秀贤第一次当男主角，IU也是第一次参演电视剧，两人在剧中饰演演艺高中的学生，惺惺相惜的样子真的太美好了，想必很多人都和小编一样当时站错了cp吧！
[Dream High | 드림하이]— 1693 GIFS (@bogumjieun) November 3, 2021
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《WATCHER》徐康俊&金贤珠
救命啊，徐康俊在剧中完全展示了「年下男」的魅力，时而小心翼翼，时而大胆奔放，总是有意无意地出现在女主身边。
16일— 낙원 (@N0where01) October 8, 2022
왓쳐
영군태주 pic.twitter.com/8z0eOnTAYi
5. 《付岩洞复仇者们》李浚荣&李枖原
白富美继母和高中生继子，妥妥的小妈文学，两人有著共同的复仇对象，从一开始的猜忌、忌惮到后期的合作、接纳，当初开播时有不少观众感叹怎么最后两人没在一起呢???
3일— 낙원 (@N0where01) September 25, 2022
부암동 복수자들
수겸정혜 pic.twitter.com/3tOTGyJpel
《THE K2》池昌旭&宋允儿
端庄大气总统夫人和她的帅气保镖，这部韩剧也是期待男主角和女二号在一起，呼声最高的一部作品。 尤其是名场面「雨中撑伞」和「电梯微笑」，莫名的有一种保镖被夫人拿下了的既视感，看的让人欲罢不能。
더케이투 우산씬 본 사람..전도연지창욱 조합에 오열하다.......리볼버 확정쫌pic.twitter.com/S4twKBxbki— 몰라 (@moolllaaaaa) March 10, 2023
엘리베이터씬 이거에여.... 더케이투를 보세요 pic.twitter.com/jDDDrQx7d2— (@that_movie_rong) December 20, 2018
《Sweet Home》李到晛&高旻示
「伪骨科」可是观众们最爱「磕」的一点。 哥哥既当爹又当妈辛辛苦苦毫无怨言，一切只为了妹妹，怎么看他俩都是那种标准的青梅竹马CP言情套路。
난 볼 때마다 우는 것 같애— 시키 (@sikie_d) February 14, 2023
스위트홈 은혁은유 엔딩 진짜쫌 미.쳣다... pic.twitter.com/s4JRGMVth3
《阳光先生》柳演锡&金玟廷
小编看剧的时候一直觉得具东魅（柳演锡 饰）喜欢阳花（金玟廷 饰），具东魅爱高爱信（金泰梨 饰），甚至於说爱信更像他的信仰，而阳花与他则是平等的关系，曾经共患难过也彼此欣赏，如若不是乱世他们一定会开启一段正常的恋情。
겨울에는 미스터션샤인을 보는 게— 초단편 (@gajigajihane__) December 13, 2022
연례행사다..
그래, 그렇게 실컷 울고 내일부터는 다른 꿈을 꿔.
이 길, 눈 오면 예쁘겠다. 그치?
눈 오면 나 보러 와.
나 기다린다?
아편에 취해 잠든 동매는,
꿈에서 양화를 만났을까? pic.twitter.com/SeifGqqQV6
《THE KING：永远的君主》禹棹奂&金高银
忠心耿耿的侍卫和未来的王后，两人碰面的场景并不和谐，但氛围感莫名很搭，一个想「杀人」，一个阻止她杀人，握枪的那个瞬间宿命感拉满。
더 킹 영원의 군주 E05 영X태을 GIF— ᴀꜰᴛᴇʀɢʟᴏᴡ (@Afterglow__oon) May 1, 2020
"폐하 손님이라 참는 건 여기까집니다"
저 영태을 주식 삽니다
https://t.co/rBlXdTObwA#더킹_영원의군주 #김고은 #우도환 #정태을 #조영 pic.twitter.com/glvJvMWBtB
《机智医生生活》郑敬淏&田美都
「饭搭子」CP，可爱感爆棚！
슬기로운 의사생활 Ep.06 준완 송화#정경호 #전미도— of taste (@_of_taste) April 18, 2020
-내가 같이 갈까?
-오지마 진짜.https://t.co/pkJIrSrJG7 pic.twitter.com/EH9CZi7qFP
《成均馆绯闻》宋仲基&朴敏英
从颜值、身高、气质来看，他俩才是最配的啊！！
성균관 스캔들 pic.twitter.com/ebcHDQwPZ2— francetracny (@francetracny) October 12, 2023
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