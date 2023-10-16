谁懂啊，韩剧中这些「邪门」CP比官配更吸引人！你迷过哪对
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谁懂啊，韩剧中这些「邪门」CP比官配更吸引人！你迷过哪对

明星   2023年10月16日   星期一08:15   Tracy  

（封面图源：tvN《THE K2》、《阳光先生》、OCN《VOICE》）

有没有人像小编一样，对於官配没多大感觉，反而更「嗑」一些冷门，甚至「邪门」CP，他们「嗑」起来更带感。 这些CP犹如氰化钾一样，明明知道嗑到最后就是死路一条，但是挡不住他们站在一起真的超有氛围感啊！！

今天就来说说韩剧中的那些「氰化钾」CP，见血封喉！

《VOICE》金材昱&李荷娜
一个是变态杀人狂，一个是拥有绝对听力的女警官，天台上打斗的那一幕，毛泰久（金材昱 饰）明明可以置姜劝酒（李荷娜 饰）於死地，却放了她一马，两人对视的场景火花四射！

《继承者们》金宇彬&金智媛
名义上的兄妹，实际上毫无血缘关系，父母再婚后才住在一个屋檐下，傲娇毒舌妹妹和口嫌体直（嘴巴上说假话，身体行为倒如实地反应了自己内心的真实想法）哥哥要比乏味的男女主角的爱情更精彩。

《DREAM HIGH》金秀贤&IU
那时两人都是初出道的新人，金秀贤第一次当男主角，IU也是第一次参演电视剧，两人在剧中饰演演艺高中的学生，惺惺相惜的样子真的太美好了，想必很多人都和小编一样当时站错了cp吧！

《WATCHER》徐康俊&金贤珠
救命啊，徐康俊在剧中完全展示了「年下男」的魅力，时而小心翼翼，时而大胆奔放，总是有意无意地出现在女主身边。

5. 《付岩洞复仇者们》李浚荣&李枖原
白富美继母和高中生继子，妥妥的小妈文学，两人有著共同的复仇对象，从一开始的猜忌、忌惮到后期的合作、接纳，当初开播时有不少观众感叹怎么最后两人没在一起呢???

《THE K2》池昌旭&宋允儿
端庄大气总统夫人和她的帅气保镖，这部韩剧也是期待男主角和女二号在一起，呼声最高的一部作品。 尤其是名场面「雨中撑伞」和「电梯微笑」，莫名的有一种保镖被夫人拿下了的既视感，看的让人欲罢不能。

《Sweet Home》李到晛&高旻示
「伪骨科」可是观众们最爱「磕」的一点。 哥哥既当爹又当妈辛辛苦苦毫无怨言，一切只为了妹妹，怎么看他俩都是那种标准的青梅竹马CP言情套路。

《阳光先生》柳演锡&金玟廷
小编看剧的时候一直觉得具东魅（柳演锡 饰）喜欢阳花（金玟廷 饰），具东魅爱高爱信（金泰梨 饰），甚至於说爱信更像他的信仰，而阳花与他则是平等的关系，曾经共患难过也彼此欣赏，如若不是乱世他们一定会开启一段正常的恋情。

《THE KING：永远的君主》禹棹奂&金高银
忠心耿耿的侍卫和未来的王后，两人碰面的场景并不和谐，但氛围感莫名很搭，一个想「杀人」，一个阻止她杀人，握枪的那个瞬间宿命感拉满。

《机智医生生活》郑敬淏&田美都
「饭搭子」CP，可爱感爆棚！

《成均馆绯闻》宋仲基&朴敏英
从颜值、身高、气质来看，他俩才是最配的啊！！

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