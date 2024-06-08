韩国人最想看到这些演员能够合作（上）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！

韩剧独有的氛围感是让韩剧在全球出圈的一大武器，而往往这类氛围感大部份靠男女主角们的倾情演绎。

最近有韩网网友列举了不少想在电视剧中看到他们合作的男女演员名单，每一对都超绝！

1. 徐康俊和朴宝英

朴宝英作为韩剧圈的「百搭女神」，几乎和每一位合作过的男演员都能擦出强烈的火花。 徐康俊虽然年纪不大，却又一种成熟又稳重的感觉，和可爱爆棚的朴宝英合作的话不仅能展现最萌身高差，还会有成熟男x撒娇可爱女的反转魅力。



2. 李钟硕和金智媛

李钟硕是韩剧迷心中的男神，以精湛演技塑造多样角色，作品兼具观赏性和深度。 从《听见你的声音》到《W-两个世界》，每部作品都成为爆款，展现其演技和选剧眼光。 而金智媛也是演技派，作品虽然不多，却部部都是经典，今年的《泪之女王》更是看得出无论是气质还是演技都更上一层楼，他俩很适合演财阀精英子女的故事。



3. 李敏镐和申世景

申世景的气质和氛围感在韩娱圈也是封神级别，尤其那双眼睛，清纯中带著一丝楚楚可怜，非常吸引人。 李敏镐则是韩剧圈的富二代角色不二人选，韩国观众一大心愿就是能看到李敏镐演穷光蛋，他俩不如搭配一个白富美爱上穷小子的故事，收视率一定不低。



4. 朴宝剑和朴宝英

忍不住感叹一句宝英真的很百搭啊！！！和朴宝剑连名字都只差一个字。 颜值、氛围感、演技都非常搭，两人完全可以从校服演到婚纱。





5. 金秀贤和朴宝英

如果这两位主演的话，收视率应该会破50%吧，这可是双重收视率保证啊！无论什么剧情、什么设定，只要是他俩主演的话观众们一定先「看」为敬！



6. 孔刘和韩孝周

剧情小编都给你俩想好了，就是超暧昧的极限拉扯+男女之间的欲擒故纵！！！有没有编剧和导演看一看啊！



7. 李钟硕和金泰梨

好奇怪哦，为什么感觉他俩同框就有一种沉重的年代感呢？ 在那个动荡的时代，家国永远排在爱情之前，但总有一个人会让人惦念一辈子。



고래별 드라마화 하신다면서요

수아의현 김태리 이종석 캐스팅 해주세요

배우님들 한 번만 만나주세요

제가 간절하게 부탁드립니다 예? pic.twitter.com/AVxuQVWgYs — 으노 (@euno_o2) September 20, 2021

8. 安孝燮和秀智

又是一对颜值很般配的演员，两人同框已经觉得火花四射了。 他们适合怎样的故事呢？ 《安娜》中秀智饰演了假白富美，能不能让她在剧中真正演一次啊？



제바아알 수지 안효섭 케미 보고싶어요 넷플 어캐안되여? pic.twitter.com/1fK8xREX96 — 배우 저장소 (@yungsyeong62674) October 2, 2023

9. 徐康俊和IU

他俩站在一起莫名有一种社畜的疲惫感，相恋了多年的情侣因为各种生活琐事，爱意逐渐消失......



10. 朴宝剑和朴恩斌

年轻的王和权臣家出身的王妃，先婚后爱题材，从互相猜忌到倾心，再到相爱，携手改变王朝命运！男强女也强！！



박은빈 박보검 얘네도 만나려면 사극으로 만나야 됨 pic.twitter.com/UafU854CFI — 스콘 (@sconezzang) April 12, 2024

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