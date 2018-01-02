当GD的经纪人能享受到的福利：集万千粉丝的羡慕为一身啊！

每天和超级大明星G-Dragon在一起工作会是什么感觉？
日前韩网上疯传一则关於「GD经纪人享受的福利」的文章，看完之后这位经纪人实在是太幸福了~不仅能够和GD一起工作，甚至还是能一起旅行的关系，要不要这么幸福？？
成为GD的经纪人到底有哪些福利呢？
1. 免费观看GD演唱会
BIGBANG和GD演唱会门票简直就是千金难求，如果你是GD经纪人的话这些都不算事儿，不仅能近距离观看BIGBANG演唱会，还能和GD一起参加其他成员的个唱，GD自己的公演更不在话下了。
2. 和GD开车兜风
啊啊啊啊啊啊~~这应该是粉丝们最羡慕的吧~GD有著连不少男生都羡慕不已的超级豪车，随便一辆都价值数十亿。 经纪人经常从GD的豪车中下来，还是大明星亲自开车。
3. 参加知名时装秀
作为时尚ICON的GD经常出没於各大高奢品牌的秀场，连带著经纪人都长了不少见识呢。
4. 和GD旅行
最最最最让粉丝们羡慕的一定是和GD的旅行，不再是工作伙伴关系，而是变成了好友，尽享GD舞台以外的私下一面。 不仅如此，还有GD为你亲手拍的照片，真的是值得珍藏一辈子。
5. 和人气明星变好友
除了GD以外，BIGBANG其他成员和经纪人见面多了，自然也变得熟络起来。 Ailee、ZION. T等人也是经纪人的好友呢。
6. 和GD穿情侣衫
这可能是GD女友都不能享受到的天大福利。 GD推出了个人服装品牌PEACEMINUSONE，经纪人就和GD穿著同款T一起合影留念。
「图：网路/Instagram 'soonhoc'」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究