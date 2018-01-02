當GD的經紀人能享受到的福利：集萬千粉絲的羡慕為一身啊！

當GD的經紀人能享受到的福利：集萬千粉絲的羡慕為一身啊！

明星   2018年1月2日   星期二11:27   Rui  

每天和超級大明星G-Dragon在一起工作會是什麼感覺？

日前韓網上瘋傳一則關於「GD經紀人享受的福利」的文章，看完之後這位經紀人實在是太幸福了~不僅能夠和GD一起工作，甚至還是能一起旅行的關係，要不要這麼幸福？？

成為GD的經紀人到底有哪些福利呢？

1. 免費觀看GD演唱會

BIGBANG和GD演唱會門票簡直就是千金難求，如果你是GD經紀人的話這些都不算事兒，不僅能近距離觀看BIGBANG演唱會，還能和GD一起參加其他成員的個唱，GD自己的公演更不在話下了。

2. 和GD開車兜風

啊啊啊啊啊啊~~這應該是粉絲們最羨慕的吧~GD有著連不少男生都羨慕不已的超級豪車，隨便一輛都價值數十億。 經紀人經常從GD的豪車中下來，還是大明星親自開車。

3. 參加知名時裝秀

作為時尚ICON的GD經常出沒於各大高奢品牌的秀場，連帶著經紀人都長了不少見識呢。

4. 和GD旅行

最最最最讓粉絲們羨慕的一定是和GD的旅行，不再是工作夥伴關係，而是變成了好友，盡享GD舞臺以外的私下一面。 不僅如此，還有GD為你親手拍的照片，真的是值得珍藏一輩子。

5. 和人氣明星變好友

除了GD以外，BIGBANG其他成員和經紀人見面多了，自然也變得熟絡起來。 Ailee、ZION. T等人也是經紀人的好友呢。

6. 和GD穿情侶衫

這可能是GD女友都不能享受到的天大福利。 GD推出了個人服裝品牌PEACEMINUSONE，經紀人就和GD穿著同款T一起合影留念。

「圖：網路/Instagram 'soonhoc'」

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留言/評論
  • NgIce Ng
    當志龍的老闆更好吧
    11小時前
  • Sou Cheng
    Olivia Choi 女朋友你冇份架啦，去應徵經紀人吧
    11小時前
  • Grace Cg
    Cat Chiu應該很多粉絲想應徵吧 😂
    6小時前
  • Emma Liu
    寇德愛 你快學韓文，應徵當她的經紀人~😁
    10小時前
  • Cindy Yii
    蔡侑潔 經紀人要會打排球
    9小時前
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