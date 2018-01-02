當GD的經紀人能享受到的福利：集萬千粉絲的羡慕為一身啊！ 《黑騎士》徐智慧變男變女變變變！個性太可愛了完全無法討厭女二啊～ 別錯過成為正式 My Day 的機會！DAY6 公開正式 logo 開始招募第一期官方粉絲 元旦機場女神秀智上哪去？原來是赴美為新歌拍攝 MV！ 終於要來啦！實境秀《BLACKPINK House》 6 日開始連播 12 週！ 《姜食堂》今日最終營業！ 收支狀況大公開，到底能否扭虧為盈呢~ MAMAMOO 全員回歸預告到齊 〈Paintme〉明晚濃烈現「聲」！ 《不是機器人啊》俞承豪如同拍攝畫報一般的帥氣現場照「多圖」快存！ 2018 繼續震撼美國！防彈少年團登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展華麗表演 《尹食堂2》再曬溫馨照 氛圍完全就是家族旅行啊 出道7年NU'EST終於有了官方色 雙色呈現夢幻神秘 新年留不留瀏海？看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了～ Hwanhee 為 2018 年合輯〈戀歌〉揭開序幕！4 日傍晚公開新歌 白成鉉今日低調入伍！主動申請海警當兵，原因是：「實在太喜歡海了～」 2018 年通殺音源榜第一人⋯⋯朴孝信新歌〈冬季的聲音〉再度溫暖無數人！ YG 梁鉉錫力挺 Bigbang 「Bigbang 就是五個人，兩、三年後會重新開始直到永遠！」 防彈少年團「破億 MV 俱樂部」新成員——混音版〈MIC Drop〉來報到啦！ 善美與 The Black Label 再度攜手 18 日攜新歌〈主人公〉閃電回歸！

每天和超級大明星G-Dragon在一起工作會是什麼感覺？

日前韓網上瘋傳一則關於「GD經紀人享受的福利」的文章，看完之後這位經紀人實在是太幸福了~不僅能夠和GD一起工作，甚至還是能一起旅行的關係，要不要這麼幸福？？

成為GD的經紀人到底有哪些福利呢？

1. 免費觀看GD演唱會

BIGBANG和GD演唱會門票簡直就是千金難求，如果你是GD經紀人的話這些都不算事兒，不僅能近距離觀看BIGBANG演唱會，還能和GD一起參加其他成員的個唱，GD自己的公演更不在話下了。

2. 和GD開車兜風

啊啊啊啊啊啊~~這應該是粉絲們最羨慕的吧~GD有著連不少男生都羨慕不已的超級豪車，隨便一輛都價值數十億。 經紀人經常從GD的豪車中下來，還是大明星親自開車。

3. 參加知名時裝秀

作為時尚ICON的GD經常出沒於各大高奢品牌的秀場，連帶著經紀人都長了不少見識呢。

4. 和GD旅行

最最最最讓粉絲們羨慕的一定是和GD的旅行，不再是工作夥伴關係，而是變成了好友，盡享GD舞臺以外的私下一面。 不僅如此，還有GD為你親手拍的照片，真的是值得珍藏一輩子。

5. 和人氣明星變好友

除了GD以外，BIGBANG其他成員和經紀人見面多了，自然也變得熟絡起來。 Ailee、ZION. T等人也是經紀人的好友呢。

6. 和GD穿情侶衫

這可能是GD女友都不能享受到的天大福利。 GD推出了個人服裝品牌PEACEMINUSONE，經紀人就和GD穿著同款T一起合影留念。

「圖：網路/Instagram 'soonhoc'」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究