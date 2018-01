當GD的經紀人能享受到的福利:集萬千粉絲的羡慕為一身啊! 《黑騎士》徐智慧變男變女變變變!個性太可愛了完全無法討厭女二啊~ 別錯過成為正式 My Day 的機會!DAY6 公開正式 logo 開始招募第一期官方粉絲 元旦機場女神秀智上哪去?原來是赴美為新歌拍攝 MV! 終於要來啦!實境秀《BLACKPINK House》 6 日開始連播 12 週! 《姜食堂》今日最終營業! 收支狀況大公開,到底能否扭虧為盈呢~ MAMAMOO 全員回歸預告到齊 〈Paintme〉明晚濃烈現「聲」! 《不是機器人啊》俞承豪如同拍攝畫報一般的帥氣現場照「多圖」快存! 2018 繼續震撼美國!防彈少年團登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展華麗表演 《尹食堂2》再曬溫馨照 氛圍完全就是家族旅行啊 出道7年NU'EST終於有了官方色 雙色呈現夢幻神秘 新年留不留瀏海?看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了~ Hwanhee 為 2018 年合輯〈戀歌〉揭開序幕!4 日傍晚公開新歌 白成鉉今日低調入伍!主動申請海警當兵,原因是:「實在太喜歡海了~」 2018 年通殺音源榜第一人⋯⋯朴孝信新歌〈冬季的聲音〉再度溫暖無數人! YG 梁鉉錫力挺 Bigbang 「Bigbang 就是五個人,兩、三年後會重新開始直到永遠!」 防彈少年團「破億 MV 俱樂部」新成員——混音版〈MIC Drop〉來報到啦! 善美與 The Black Label 再度攜手 18 日攜新歌〈主人公〉閃電回歸!

