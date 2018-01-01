Krystal VS Jisoo VS 徐智慧：真丝衬衫尽显雍容华贵
Beauty 2018年1月2日 星期二11:00 写手组
f(x) Krystal、BLACKPINK Jisoo和徐智慧都穿过这款华丽夺目的衬衫，觉得谁更惊艳动人呢？
▼BLACKPINK Jisoo在Busan One Asia Festival的开场公演上穿著的，这件紫色真丝衬衫彰显了JISOO的艳而不俗的女人味。 BLACKPINK美妞们的时尚一直是人们的焦点，而且傲人的身材和华美的时尚服装相互映衬，JISOO的这身穿著同样没让人失望。
▼f(x) Krystal在《河伯的新娘》中的一身真丝女神装扮，气场两米八啊！
▼徐智慧在《黑骑士》剧中穿著的。 最近在追《黑骑士》的亲们，肯定对徐智慧的时尚品位印象深刻吧！ 和JISOO相比，徐智慧穿这件同款金色衬衫显得更为干练成熟，黑色与金色的经典色彩搭配将徐智慧的雍容华贵气质尽显无遗。
这件来自BALLY品牌的衬衫如果只有常见的蝴蝶结+褶皱设计，其实并没有多大特点，胜就胜在面料上选择了反光亮丽的真丝，一下子就能引人注目。
图源：BALLY、TVDaily、黑骑士截图
ZJM/文
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