Krystal VS Jisoo VS 徐智慧:真丝衬衫尽显雍容华贵 元旦机场女神秀智上哪去?原来是赴美为新歌拍摄 MV! 终於要来啦!实境秀《BLACKPINK House》 6 日开始连播 12 周! 《姜食堂》今日最终营业! 收支状况大公开,到底能否扭亏为盈呢~ EXO伯贤:不懂为何有人会得忧郁症,身边要有能让你开心的朋友才好 MAMAMOO 全员回归预告到齐 〈Paintme〉明晚浓烈现「声」! 《不是机器人啊》俞承豪如同拍摄画报一般的帅气现场照「多图」快存! 2018 继续震撼美国!防弹少年团登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展华丽表演 《尹食堂2》再晒温馨照 氛围完全就是家族旅行啊 出道7年NU'EST终於有了官方色 双色呈现梦幻神秘 新年留不留浏海?看完这三位最近换了发型的明星 也许就能下决定了~ Hwanhee 为 2018 年合辑〈恋歌〉揭开序幕!4 日傍晚公开新歌 白成铉今日低调入伍!主动申请海警当兵,原因是:「实在太喜欢海了~」 2018 年通杀音源榜第一人⋯⋯朴孝信新歌〈冬季的声音〉再度温暖无数人! YG 梁铉锡力挺 Bigbang 「Bigbang 就是五个人,两、三年后会重新开始直到永远!」 防弹少年团「破亿 MV 俱乐部」新成员——混音版〈MIC Drop〉来报到啦! 善美与 The Black Label 再度携手 18 日携新歌〈主人公〉闪电回归!

Krystal VS Jisoo VS 徐智慧:真丝衬衫尽显雍容华贵 Beauty 写手组

