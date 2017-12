为了迎接新的一年!来正东津追日吧 金在中和粉丝一起过生日! 1月27日举办《J-PARTY》迷你演唱会 戴圣诞帽的Ryan和Apeach珠宝系列!真的又够可爱~ 尹斗俊在演唱会的舞台上看到了摇滚区的亲姐姐!露出超惊讶的表情! 要在一起了吗?《Jugglers》上司崔丹尼尔终於坦承对小秘书白珍熙的感情~!!! 期待!《花样青春:WINNER篇》、《姜食堂》导演版将在1月9日播出! 这个女秘书很可以!蔡贞安有望加盟《金装律师》与男神张东健&朴炯植携手合作~ 2017年《SBS演技大赏》16位候选人名单出炉,你最看好谁拿下「大赏」呢? 意想不到的组合!禹棹焕&JOY有望出演MBC新剧《爱情游戏-伟大的诱惑》 最大洋葱是妈妈!韩片大吹亲情风惹哭观众 韩剧 #30天推剧挑战 Day 19. 《Golden Disc Awards》唱片场阵容华丽 尹钟信、IU、Wanna One、TWICE 确定参加! 冬天暖心之选 EXO冬季专辑《Universe》公开 Wanna One X 水晶男孩! 2017 MBC歌谣大祭典合作表演水晶经典舞台 韩剧 和游记 화유기– 合格了 INFINITE 惊喜连发!优铉、成钟回归画报曝光 全员将在见面会抢先表演个人新歌 喜欢GD不能不来! 充满GD设计魂的济州神话世界 《和游记》继播出事故后再发状况 工作人员高空坠落下半身恐瘫痪

2017年即将进入尾声,大家有想好该如何迎接新的一年了吗?今年或许就热血疫点吧,来正东津车站追逐新年的第一道曙光,是不是很热血的提议呢?



(photo by @jasminesupri)

要到正东津车站,坐火车的话只有从首尔清凉里出发的木槿花号,一开就要开六个多小时,因此小编建议想看日出的朋友们坐夜车,这样醒来就可以看到了(运气好的话)。车站附近设有咖啡厅供等待日出的朋友们小憩。



(photo by @jasminesupri)

如果只是想要一赌正东津车站的风采,可以选择海景列车,它的座位是面向窗户的,一看出去就是未来的海。



(photo by @jasminesupri)

除了车站风景优美外,附近的公园还有彩虹列车,列车收藏了整个正东津的历史,有兴趣的朋友可以去看看。



(photo by @jasminesupri)

而这里还有一个大沙漏,新的一年沙漏会流完,转一圈继续迎接新的开始。

想来正东津车站的朋友们除了搭火车,也可以从江陵坐接驳车来,小编我就是先在江陵玩,再搭接驳车来的~



(photo by @jasminesupri)

Jasminesu.pri/文

