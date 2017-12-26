为了迎接新的一年！来正东津追日吧 金在中和粉丝一起过生日！ 1月27日举办《J-PARTY》迷你演唱会 戴圣诞帽的Ryan和Apeach珠宝系列！真的又够可爱～ 尹斗俊在演唱会的舞台上看到了摇滚区的亲姐姐！露出超惊讶的表情！ 要在一起了吗？《Jugglers》上司崔丹尼尔终於坦承对小秘书白珍熙的感情～！！！ 期待！《花样青春：WINNER篇》、《姜食堂》导演版将在1月9日播出！ 这个女秘书很可以！蔡贞安有望加盟《金装律师》与男神张东健＆朴炯植携手合作～ 2017年《SBS演技大赏》16位候选人名单出炉，你最看好谁拿下「大赏」呢？ 意想不到的组合！禹棹焕＆JOY有望出演MBC新剧《爱情游戏－伟大的诱惑》 最大洋葱是妈妈！韩片大吹亲情风惹哭观众 韩剧 #30天推剧挑战 Day 19. 《Golden Disc Awards》唱片场阵容华丽 尹钟信、IU、Wanna One、TWICE 确定参加！ 冬天暖心之选 EXO冬季专辑《Universe》公开 Wanna One X 水晶男孩！ 2017 MBC歌谣大祭典合作表演水晶经典舞台 韩剧 和游记 화유기– 合格了 INFINITE 惊喜连发！优铉、成钟回归画报曝光 全员将在见面会抢先表演个人新歌 喜欢GD不能不来! 充满GD设计魂的济州神话世界 《和游记》继播出事故后再发状况 工作人员高空坠落下半身恐瘫痪

2017年即将进入尾声，大家有想好该如何迎接新的一年了吗?今年或许就热血疫点吧，来正东津车站追逐新年的第一道曙光，是不是很热血的提议呢?



(photo by @jasminesupri)

要到正东津车站，坐火车的话只有从首尔清凉里出发的木槿花号，一开就要开六个多小时，因此小编建议想看日出的朋友们坐夜车，这样醒来就可以看到了(运气好的话)。车站附近设有咖啡厅供等待日出的朋友们小憩。



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如果只是想要一赌正东津车站的风采，可以选择海景列车，它的座位是面向窗户的，一看出去就是未来的海。



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除了车站风景优美外，附近的公园还有彩虹列车，列车收藏了整个正东津的历史，有兴趣的朋友可以去看看。



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而这里还有一个大沙漏，新的一年沙漏会流完，转一圈继续迎接新的开始。

想来正东津车站的朋友们除了搭火车，也可以从江陵坐接驳车来，小编我就是先在江陵玩，再搭接驳车来的~



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Jasminesu.pri/文

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