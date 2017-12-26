为了迎接新的一年！来正东津追日吧

2017年即将进入尾声，大家有想好该如何迎接新的一年了吗?今年或许就热血疫点吧，来正东津车站追逐新年的第一道曙光，是不是很热血的提议呢?
(photo by @jasminesupri)
要到正东津车站，坐火车的话只有从首尔清凉里出发的木槿花号，一开就要开六个多小时，因此小编建议想看日出的朋友们坐夜车，这样醒来就可以看到了(运气好的话)。车站附近设有咖啡厅供等待日出的朋友们小憩。
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如果只是想要一赌正东津车站的风采，可以选择海景列车，它的座位是面向窗户的，一看出去就是未来的海。
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除了车站风景优美外，附近的公园还有彩虹列车，列车收藏了整个正东津的历史，有兴趣的朋友可以去看看。
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而这里还有一个大沙漏，新的一年沙漏会流完，转一圈继续迎接新的开始。
想来正东津车站的朋友们除了搭火车，也可以从江陵坐接驳车来，小编我就是先在江陵玩，再搭接驳车来的~
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Jasminesu.pri/文
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