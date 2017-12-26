為了迎接新的一年！來正東津追日吧

2017年即將進入尾聲，大家有想好該如何迎接新的一年了嗎?今年或許就熱血疫點吧，來正東津車站追逐新年的第一道曙光，是不是很熱血的提議呢?
(photo by @jasminesupri)
要到正東津車站，坐火車的話只有從首爾清涼里出發的木槿花號，一開就要開六個多小時，因此小編建議想看日出的朋友們坐夜車，這樣醒來就可以看到了(運氣好的話)。車站附近設有咖啡廳供等待日出的朋友們小憩。
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如果只是想要一賭正東津車站的風采，可以選擇海景列車，它的座位是面向窗戶的，一看出去就是未來的海。
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除了車站風景優美外，附近的公園還有彩虹列車，列車收藏了整個正東津的歷史，有興趣的朋友可以去看看。
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而這裡還有一個大沙漏，新的一年沙漏會流完，轉一圈繼續迎接新的開始。
想來正東津車站的朋友們除了搭火車，也可以從江陵坐接駁車來，小編我就是先在江陵玩，再搭接駁車來的~
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Jasminesu.pri/文
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