為了迎接新的一年！來正東津追日吧

2017年即將進入尾聲,大家有想好該如何迎接新的一年了嗎?今年或許就熱血疫點吧,來正東津車站追逐新年的第一道曙光,是不是很熱血的提議呢?



(photo by @jasminesupri)

要到正東津車站,坐火車的話只有從首爾清涼里出發的木槿花號,一開就要開六個多小時,因此小編建議想看日出的朋友們坐夜車,這樣醒來就可以看到了(運氣好的話)。車站附近設有咖啡廳供等待日出的朋友們小憩。



(photo by @jasminesupri)

如果只是想要一賭正東津車站的風采,可以選擇海景列車,它的座位是面向窗戶的,一看出去就是未來的海。



(photo by @jasminesupri)

除了車站風景優美外,附近的公園還有彩虹列車,列車收藏了整個正東津的歷史,有興趣的朋友可以去看看。



(photo by @jasminesupri)

而這裡還有一個大沙漏,新的一年沙漏會流完,轉一圈繼續迎接新的開始。

想來正東津車站的朋友們除了搭火車,也可以從江陵坐接駁車來,小編我就是先在江陵玩,再搭接駁車來的~



(photo by @jasminesupri)

Jasminesu.pri/文

寫手組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們