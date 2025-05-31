【影片】金智勳受邀《鬼宮》演王，本以為很無聊，結果傾盡20年演技！「少5年經歷就無法消化」

金智勳正在熱門韓劇《鬼宮》中飾演王，角色張力不輸男女主角陸星材與苞娜，針對為劇想展現的演技，他的談話相當真摯。

播前的發表會上，他起初笑著坦言收到劇本時覺得很無聊、王的角色很無趣，是和導演開會後被說服，才發覺是很有魅力且很難的角色。「是我目前為止演過的角色中數一數二難演的角色，但真的傾盡了我的一切，可以說傾盡了全部的人生也不為過，把我20年的演技生活都投入了。」當主持人朴京林問他算是人生之作嗎？他倒謙虛地說要讓觀眾評斷。



金智勳原先覺得王很少到處走走、親自去做些什麼，但《鬼宮》裡不是，有正統史劇中為百姓著想賢明的模樣，又有遇到尹甲（姜哲）就會崩壞的搞笑樣子，要找到平衡點，他還背負所有苦難，更有動作戲……金智勳說現在的自己45歲，若早5年擔綱此角色，「我不會像現在這樣演」，接著透露原因和生活所遇困境有關，困境都是演戲的養分和經驗，少5年就沒辦法讓他消化這角色。



「所以從這部戲，最先得到的是『身體很痛』，到現在還覺得肌肉在痛，都已經一個月了，所以一直去韓醫院針灸。」笑著說很累後，金智勳真摯地表示自己雖說傾盡全力，但還沒讓觀眾評價，對接下來的回饋會兢兢業業看待。



*延伸閱讀陸星材和苞娜對於選擇《鬼宮》、演出《鬼宮》的想法：

〈【影片】為何選擇《鬼宮》？陸星材的回答調皮，又展現對尹成植導演一片丹心〉

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