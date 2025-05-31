【影片】為何選擇《鬼宮》？陸星材的回答調皮，又展現對尹成植導演一片丹心

陸星材近日於《鬼宮》一人扮演兩角「尹甲」與「姜哲」，雙面演技頗受讚許，而他為何決定演出《鬼宮》呢，他的回答透露相當欣賞尹成植導演。

首先，當主持人問陸星材為何選《鬼宮》，他竟回答：「啊，我選尹成植導演的理由嗎？」一聽就是衝著尹成植導演而演，陸星材講完自己先笑出來，主持人聽了故意無奈再問一次，互動相當搞笑。陸星材接著回答自己想演古裝劇很久了，而這部劇還有他喜歡的奇幻內容，又有浪漫、Bromance，多種元素讓他很想演，對挑戰尹甲和姜哲兩人完全不同的魅力，亦讓他有野心。最後，他果然再強調一次因為是尹成植導演所執導「當然要跟了」。



下個問題陸星材又先調皮了，問他《鬼宮》有何魅力，他率先回答「有非常辛苦的魅力」，接著說自己的角色調皮又活潑，但古裝劇語調上又要沉穩些，發音要重一些，在取得平衡，或者某些場面發覺自己能表現不同模樣，表演時感受到了演技的魅力。



問他《鬼宮》最大看點為何，他透露每個鬼的怨恨背後有故事，而怨恨如何解開，故事上很有魅力。他繼而解釋最近的動畫片或人氣戲劇，裡頭每個角色都有各自的個性和故事背景，自己喜歡那些，甚至非常喜歡反派的背景，所以看《鬼宮》時去思考那些反派為何成為反派，看的時候會非常感動。



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