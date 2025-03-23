NewJeans輿論反轉！11條解約理由均被法院駁回，韓網：「付違約金、向ILLIT和經紀人道歉吧」

ADOR禁止NewJeans獨立活動的假處分申請於3月21日獲得法院批準，NewJeans提出的解約理由則被全部駁回。 隨著判決結果及案件細節曝光，韓網輿論開始轉向批評NewJeans，甚至指出她們才是職場霸凌的元兇、被寵壞的小公主。

11條解約理由被駁回

以下是NewJeans提出的解約理由：

1.閔熙珍被解僱導致的製作空白

2. CEO曾發表「給NewJeans成員休長假」言論

3. 海豚誘拐團導演與ADOR的糾紛

4. HYBE在2023年5月10日的音源報告書提到「丟掉new，重新佈局即可」

5. BELIFT LAB旗下女團ILLIT試圖破壞NewJeans的獨特性並加以取代

6. Hanni好像聽到BELIFT LAB經紀人叫成員無視她

7. NewJeans練習生時期照片影片外流

8. HYBE公關負責人發表貶低NewJeans成就的言論

9. HYBE使用「提前使用專輯銷量」策略導致NewJeans的成績被低估

10. HYBE與ADOR對閔熙珍進行報復性審查，導致輿論不利於NewJeans

11. HYBE CSO（現任CEO）曾表示：「考慮損害NewJeans的品牌價值，讓閔熙珍與NewJeans一同消失。」

法院表示，以上事由均不足以構成解約，反而是ADOR承擔著失敗的危險，從NewJeans練習生時期開始投入大量資金且履行了結算義務，NewJeans卻在獲得成功之後僅僅2年就單方面要求解約，導致ADOR遭受重大損失。

大部份網友認為判決公正：「NewJeans提出的解約事由過於情緒化，一看就不會贏」「如果連這些都能構成解約，那麼往後所有合約都會一團糟」。



監視器影片日期正確、無刻意刪除

Hanni在國會聽證會表示「打招呼事件」是5月28日，但HYBE提交的是5月27日監視器影片，因此引起NewJeans粉絲抗議。 事實是，NewJeans 27日在光州的朝鮮大學參加校慶活動、28日直接去了釜山大學，中間並沒有返回首爾HBYE總部，所以相遇日期確實是27日。

ADOR在法庭上公開了這段影片，可以看到ILLIT三名成員都有對Hanni和Danielle打招呼並鞠躬，但因為監視器影片沒有錄音，所以無法確認經紀人是否有說「無視她」。 根據Hanni與閔熙珍的kkt對話記錄，Hanni並不確定當時聽到了什麼，是閔熙珍反復問她：「是不是說了『無視妳』？」

根據BELIFT LAB，NewJeans父母6月13日提出查看監視器影片，因此保留了NewJeans和ILLIT共處同一空間的5分鐘影片。 8月14日閔熙珍看過該影片後表示「無視」言論出現在影片內容之後，但因為監視器影片會在30天後自動刪除，所以這一部份已無法確認，閔熙珍據此宣稱HYBE故意刪除監視器影片。



ILLIT經紀人承受巨大精神壓力

根據BELIFT LAB的調查，ILLIT成員從未疏漏對NewJeans打招呼，經紀人也沒有對Hanni說過「無視她」，對於持續的輿論批評，經紀人感到極度的委屈和痛苦。 韓網友紛紛表示Hanni不是職場霸凌的受害者，反而是加害者，應該向ILLIT和經紀人道歉。

自稱的「革命者」

NewJeans在判決出爐後接受《TIME》獨家採訪，表示他們對裁決感到「失望」，雖然不指望K-pop產業的問題能夠在一夜之間解決，但確實有必要改變和成長，並表示韓國「似乎想要把我們變成革命者」。即便被法院判定不得獨立於ADOR進行活動，NewJeans仍表示會如期參加3月23日的香港ComplexCon演唱會。



這番發言更加引起韓國網友反感，認為不論在哪個國家，違約就應該賠償違約金，質疑她們年紀太小就獲得名利、沒有認清現實、想法十分幼稚，可能早已被閔熙珍洗腦而不自知：「請不要侮辱革命者這個稱謂」「以為合約是兒戲嗎？」「佔盡了K-pop的好處，卻反過來貶低韓國」「這程度就算不公正的話，大部份人都不用活了吧」「住著漢江景色的宿舍、拿著名牌代言、每個人賺進幾十億，然後說K-pop體系有問題？」「閔熙珍不是自稱NewJeans的媽媽和第六個成員嗎，現在躲去哪裡了？」「賠償違約金、道歉，然後去別的國家吧」。 同時，也有部份留言「NewJeans加油」，似乎仍堅持為她們應援。

▽ADOR公開「打招呼事件」監視器影片：



▽法院裁定NewJeans不得獨立活動：



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