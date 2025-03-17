Netflix《奇案84的奇趣民宿》全新概念真人秀，由旗安84、BTS Jin、池睿恩聯手打造漂浮海上的瘋狂民宿！

Netflix 全新綜藝節目《奇案84的奇趣民宿》將帶來一場遊走於瘋狂與幻想之間的全新概念民宿真人秀。

節目將於4月8日全球公開，以漂浮在鬱陵島海上的「奇案莊」為背景，旗安84、BTS成員Jin與《Running Man》池睿恩將與入住的旅客們共同展開一場充滿奇想的民宿綜藝體驗。



以新手老闆旗安84為核心，「奇案莊家族」正式成立。身兼「萬能員工」與旗安84精神支柱的BTS Jin，以及為了奇案莊特地考取水上執照的MZ世代忙內池睿恩，一同展開這場笑料百出的民宿經營記。



官方公開的前導海報展現了漂浮於鬱陵島海上的「奇案莊」獨特視覺風格。海報上寫著「旗安的想像成真了！」，並配上旗安84、Jin、池睿恩樂在其中的模樣，進一步提升觀眾對這場爆笑旅程的期待值。



前導預告則揭露了「奇趣五顆星」民宿的壯觀入住過程。這裡沒有傳統的門，迎接旅客的是攀岩入場；用餐方式更是與眾不同，主打徒手進食的「赤手美食秀」。節目中將帶來前所未見的創意住宿體驗，打破以往民宿綜藝的框架。



此外，曾憑藉《孝利家民宿》開創民宿綜藝類型的鄭孝敏PD與尹信惠作家也參與製作，讓人更加期待節目的品質。鄭孝敏PD表示：「《奇案84的奇趣民宿》是一檔將意想不到的狀況變成浪漫的瘋狂真人秀。」他更強調：「這不是一檔符合你想像的住宿節目，而是一場你無法想像且充滿所有可能性的內容。」



《奇案84的奇趣民宿》將自4月8日起於Netflix連續三週播出，共計9集。首週將先公開3集，之後每週更新3集，為觀眾帶來一場驚喜連連的奇趣民宿之旅。

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