少女時代秀英再度提及「很希望成為少時Center」的想法，可愛喊「誰不知道潤娥漂亮！」

元祖女團少女時代中，擁有一雙修長美腿的秀英，時常在訪談中提到自己也希望有機會能成為團隊中的Center，日前登上SJ銀赫與東海的YT節目《要來這邊嗎》，再度提到自己在團隊中的位置。

東海提到了Super Junior早期也是有所謂的Center四大天王，就是始源、起範、希澈與韓庚。他也接著形容如果有場合需要拍照的時候，都是由這四位先站定位之後，大家就會去站在他們旁邊的位置，銀赫也補充說其他人就按照先來後到站著。



秀英也提到自己在少女時代的狀況，當時也覺得是潤娥、俞利與徐玄三個人最為突出，秀英自己對於Center也是很希望能夠有機會擔任，銀赫也問「不是都按照規定嗎？在某些歌曲中也有其他人可能輪到站中間嗎？」秀英覺得自己也是擁有一雙美腿，所以類似像「說出你的心願」這歌曲的情況，應該就有機會輪到自己，不過有時候時間一久，有些想法或實際狀況早已固化難以改變。「誰不知道潤娥很漂亮？大家都知道吧！應該沒人不知道的吧？既然都已經很清楚她很美了，偶爾換一下位置也可以吧？」秀英說著。



秀英也自我解嘲說，雖然覺得有3秒鐘左右燈光也會照到自己，但現在看來果真是名不虛傳，她表達公司高層的眼光的確非常到位，引發全場大笑。



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