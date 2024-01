19日上午,SISTAR19成員寶拉&孝琳出席在首爾永登浦區汝矣島KBS新館舉行的《音樂銀行》錄製,她們擺了不同的姿勢,讓記者們拍照。

SISTAR的孝琳和寶拉在2011年組成的小分隊「SISTAR19」,出道曲《Ma Boy》和2013年發行的《Gone Not Around Any Longer》接續大獲成功。她們在1月16日發行數碼單曲《No More (Ma Boy)》,這也是時隔11年回歸,讓許多粉絲都相當興奮,大家都有看過超辣的舞台了嗎?

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞