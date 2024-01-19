IU聽取意見修改歌名！今日起以《Love Wins All》展開宣傳：「尊重愛的所有模樣」

IU近日宣佈新歌標題《Love Wins》後引起LGBT團體不滿，指責她作為異性戀者濫用這一具有獨特意義的詞句、可能沖淡原本的含義，相隔5天後IU正式做出了積極回應！

1月19日，IU所屬社EDAM娛樂發佈英韓雙語聲明文，表示從今日開始將新歌曲名改為《Love Wins All》，接下來所有宣傳活動皆以新曲名進行：「有人認為原曲名可能令重要訊息被模糊，我們接納這一意見，希望更加尊重和支持以不同模樣去愛和生活的所有人。 」



EDAM強調：「如果有一句話與即將發佈的歌曲所傳達的資訊完全相反，那就是『憎恨』。 這在18日公開的曲目介紹中也有詳細提及。 我們真誠地希望，在沒有憎恨的世界中所有的愛都能獲勝，也希望這首歌的含義能夠在不傷害任何人的情況下傳達。 」



此前IU於1月14日通過X（舊Twitter）透露新歌曲名為《Love Wins》，引起部份網友抗議，擔憂如果將LGBT團體遊行等活動中使用的口號用於普通異性戀（heterosexual）內容，可能導致原本的意義遭到削弱。



2015年美國宣佈同性婚姻合憲，性少數群體及其支持團體高喊口號「Love Wins」進行慶祝。 2016年美國佛羅里達州某同志夜總會發生槍擊事件時，全球數百萬網友通過SNS以hashtag「LoveWins」表達哀悼。 這一詞匯亦常出現在各個國家LGBT群體的示威遊行中，被視作LGBT的特殊符號。

因此IU宣佈歌名《Love Wins》時，在網上引起不小爭論，有人批評稱對特定群體有特殊含義的詞句不應遭到濫用，也有人認為批評者反應過度。

爭議持續5天後，IU宣佈將歌名改為《Love Wins All》，按照原計劃於1月24日正式發行。



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