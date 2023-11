GOT7成員段宜恩11月4日在TICC台北國際會議中心舉辦首度亞洲巡迴演出《MARK TUAN 'The Other Side' ASIA TOUR IN TAIWAN 2023》台灣站。

Mark演唱了《After Hours》《Save me》《Far Away》《Let u Go》《Imysm》等多首歌曲,不僅用中文跟大家順暢溝通,還特地準備一首周杰倫的《簡單愛》送給台灣粉絲,引得全場一起合唱。



關於大家十分關注的GOT7合體話題,Mark表示「一定會有這一天」,還透露有留意到隊友珍榮在服兵役期間翻跳女團NewJeans的《Super Shy》,並在現場小秀了一把女團舞姿。



