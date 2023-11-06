「請隨意聽聽吧 ㄏㄏㄏ」MAMAMOO頌樂翻唱〈想見你*3〉，這不能隨便聽聽啊！MV也超用心是台灣街景！

MAMAMOO小分隊「MAMAMOO+」頌樂與玟星上月22日在台灣開唱，兩人唱了一段台劇《想見你》OST〈想見你想見你想見你〉獻給台灣MOO MOO，近日頌樂翻唱了整首歌曲還製作出MV！

「想見你只想見你未來過去我只想見你／穿越了千個萬個 時間線裡人海裡相依／用盡了邏輯心機推理愛情最難解的謎／會不會妳也和我一樣在等待一句我願意……」頌樂不只是翻唱，還剪輯出一支MV，且不只是錄音室錄唱畫面！



「任時光更迭了四季／任宇宙物換或星移／永遠不退流行是青澀的真心……」MV後半段轉場到台灣街景，搭配歌詞更有氛圍了，頌樂一個人坐在街邊、一個人逛街玩耍，完全能感受她的用心，原來她當時一個人偷偷在台灣拍攝MV，準備了個大驚喜給MOO MOO啊！



有趣的是，點開影片說明欄，說明欄寫著：「容王們! ㄏㄏ 我這次準備的是翻唱影片:) 不久前 在台灣舉辦 FanCon 當時在舞台上稍微唱了這首歌一小段 因為歌曲實在太讚了 所以就準備完整的翻唱:) 請隨意聽聽吧 ㄏㄏㄏ」，台灣MOO MOO幫忙翻譯的「超台式翻譯」讓人會心一笑，而且想反駁容仙（頌樂）：「這可不能隨意聽聽啊！」



台灣MOO MOO都相當感動，底下留言包括「身為台灣人真的好幸福好幸福好幸福我最愛的金容仙竟然唱台灣歌還在台灣拍MV簡直是夢想成真！」、「謝謝Mamamoo...您們讓我知道原來KPOP IDOL這麼會唱，能這樣用心，臺灣木木會一直支持MAMAMOO....相信我們都可以成為"更好的人"，您們都要健康快樂做自己⋯」、「很感動唱的很標準好聽到有一種想聽100遍的魔力謝謝妳總是惦記著台灣木木」。

搞笑的是，‎Dcard討論文‎裡，最熱門的留言是：那個寫門口請勿停車的門是我家後門！!！謝謝金容仙。XDD



▼快來聽聽、看看頌樂版的〈想見你想見你想見你〉吧！



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