《千萬別開門》舉辦發佈會，申惠善首次挑戰懸疑驚悚片

21日下午，電影《千萬別開門》（又譯《目標》）媒體試映會在首爾江南區COEX MEGABOX舉行，導演朴熙坤攜主演陣容申惠善、金成均、李珠英亮相。

該片是2018年孔曉振主演的驚悚片《鎖命危機》的系列電影，影片講述秀賢從網上二手交易詐騙的受害者瞬間變成犯罪目標後展開的殊死搏鬥的故事。申惠善飾演了在裝潢公司上班的平凡上班族，整日为了生活而活得戰戰兢兢。 对于全新的角色挑战，申惠善称片中的「秀賢」执行能力强，对任何選擇都充滿了勇氣，她本人也想用這一份勇氣與觀眾們共勉。 金成均則是繼《明堂》後再度與林導演合作，飾演了一位追蹤到底的刑警，金成均從7月底的《D.P：逃兵追緝令2》之後，又参与了綜藝節目《跟著哥哥到瑪雅》，新片《MOVING 異能》 也同時公開，看似相當忙碌的他表示自己其實已經休息了9個月，現在只是之前所拍攝的作品幾乎同一時間上映。



最後朴熙坤導演表示，現在二手交易現象很常見，也常常聽朋友們講述會遇見各式各樣不同的賣家或買家，所以覺得很有趣，同時也看到詐騙手法不斷翻新的節目介紹，於是就想找出這些資料製作成題材，希望引發大眾共鳴。

此外，《千萬別開門》將於8月30日在韓國正式上映。

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