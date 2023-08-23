Super Junior隊長利特主持全新選秀節目《FAN PICK》！為十七名來自世界各地練習生領航男團夢，香港練習生Ricky參賽8月30日再拼出道位

由男團Super Junior隊長利特主持的全新選秀節目《FAN PICK》將會在本月30日正式播出。

除了韓國，還有日本、中國、法國、印度、伊朗、越南等來自世界各地的十七位男練習生出演，其中香港練習生Ricky亦以出色的Vocal實力參演到節目當中。與普通的選秀節目不同，觀眾們可以化身成「Player」，直接與參賽練習生溝通，通過不同的接觸參與決定出道男團的成員組成。



大前輩利特領航

作為大前輩的Super Junior隊長利特將為一眾絲練習生領航，成為節目的主持人，負責人表示：「爲了選拔引領K-POP的全球偶像，將利特提拔爲新概念比賽節目《Fan Pick》的主持人！利特通過多樣的綜藝節目，證明了自身出色的主持技巧、爆發力和機智的口才，被稱爲「值得信賴」的主持人，相信將會成功引領節目。」，更表示，希望利特在節目中的活躍，可以把夢想成爲K-POP明星的練習生們的懇切、現場氛圍，原封不動地傳達給全球粉絲們。在日前公開的「Player」招募影片中，被確定爲MC的利特正式登場，吸引了期待《FAN PICK》的全球粉絲們的視線，為正式播出注入了期待感！



為了打造世界級的出色男團，節目將會有十七位來自世界各地的練習生參與，除了韓國，還有來自日本、中國、法國、印度、伊朗、越南等不同出眾能力的練習生，其中也有一位來自香港的練習生Ricky。2000年生的Ricky為OCJ Entertainment旗下的練習生，曾參與過MNET的選秀節目《World Klass》，經歷了兩年的練習生訓練，這次再度出演節目拼出道位！以Vocal實力見稱的Ricky相信經過多年練習後，實力會增進了不少，希望在節目中能有好成績！

節目將於8月30公開

與其他選秀節目不同，《FAN PICK》的粉絲們可以直接成爲「Player」，獲得作爲評委直接選擇出道成員的權限，決定男團的正式成員，所以在《FAN PICK》中「Player」們的選擇，將對比賽結果產生很大的影響。隨著節目官方YouTube頻道公開了可直接與練習生們進行溝通、直接選擇出道成員的「Player」招募視頻公開，瞬間吸引國內外韓流粉絲的視線！節目將於8月30日、韓國時間下午5點於MBC M中正式公開，大家記得不要錯過！

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