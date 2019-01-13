河正宇再次挑戰廣東話跟香港粉絲打招呼～同時公開《轟天暴隊》三大必睇看點！

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《與神同行》特技鬼才團隊又一傑作《轟天暴隊》（台譯：90分鐘末日倒數），由主角河正宇兼任監製，大家想看嗎？

因為電影一開始全因河正宇一句玩笑：「如果在DMZ（南北韓板門店之間的非軍事區）下有個秘密空間會怎樣？」令到導演大費周章籌備了5年，才會出現率《轟天暴隊》！身為監製的河正宇表示今次非常享受以另一個身份參與電影：「就連攝影機後面的風景也會看到。」所以在這部電影宣傳極為落力，甚至再挑戰更高難度我廣東話！這部集緊張、動作、反思人性的電影於1月24日震撼上映！



河正宇自去年《與神同行》後廣為香港人熟悉，早前為了香港粉絲們，學習廣東話，曾經講「我愛你」以及「大家好」，今次更落力，向高難度挑戰，大講片名《轟天暴隊》，希望香港觀眾都知道這齣他主演兼監製的電影。另外，電影以國際間的陰謀作為主線，一行12人的僱傭兵團的生死成為大家最緊張的主題，電影有三大必須知道的看點，提高電影的緊張感及追看性！

1) 僱傭兵團在地底下30米，沒有網絡與信號的碉堡展開任務

面對熾熱的國際狀況與襲擊，無法對外求救，所有人都必須在這個密室下求生，而演員們所展現出的慌張想必能令觀眾們感到相當真實。而這次同時是河正宇繼《死亡動新聞》和 《活埋35夜》之後再次被困在一個隱蔽空間求生的電影，他透露拍攝的時候並沒有想著這兩部電影，而是「專注於Ahab這個角色的情況裡就會自然地有不同的表現方式出來了。」



2) 導演金秉佑希望通過《轟天暴隊》，讓觀眾們可以直接感受到跟隨所有狀況當中、人物的感情變化而出來的動作戲份

為此，導演使用了POV(一人稱視覺)。不僅在頭盔當中安裝了POV鏡頭，讓大家跟在螢幕上看著直播的隊員們一樣，動作戲更生動。而李善均的角色與外部單獨通訊的場面，更是直接用POV鏡頭來拍攝，令觀眾有身歷其境的感受，金秉佑導演事後更表示：「這次的電影，讓李善均演員的新才能被發現。演員直接拍攝的場面，更加有電影感。」河正宇也表示，觀眾們通過《轟天暴隊》，可以感受像VR場景一樣的生動感。



3) 河正宇與李善均身為南北韓人在生死邊緣間的Bromance

在地下碉堡中作戰時才了解背後真相並落入陷阱的隊長Ahab，與搞不清楚狀況就被綁架來的尹醫生，為了生存而必須攜手度過難關。而現實中河正宇以及李善均都是相當有默契，大家都是「行路Group」的成員，勝負慾超強我兩位經常「比賽」，連每天行多少步都比一場，可見二人火花十足，讓他們今次的合作格外受到矚目與期待。



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