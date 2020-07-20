北韓有這款帥男神？電影電視中最帥北韓人出列！

韓國電影與電視劇中不乏提到敏感南北韓議題的作品，除了北韓的神祕色彩原本就吸引觀眾以外，時常找來帥氣男神演出北韓人角色，更增加作品的可看性，有哪幾位帥氣男神曾經飾演北韓的重要人物呢？
＃《機密同盟》《愛的迫降》玄彬
玄彬從在電視劇跟電影作品中都分別扮演過北韓的軍官。在電影《機密同盟》中他擁有俐落身手，也想為自己的未婚妻復仇，來到南韓與柳海真共同調查北韓不良分子，帥氣的玄彬還把柳海真的小姨子潤娥迷得團團轉。
人氣電視劇《愛的迫降》更不用說，玄彬演出劇中利政赫這兼具鋼琴家的藝術天分，又有軍人正直個性的角色，根本是萬中無一，難怪必須要搭降落傘不小心迫降才有可能遇見，而玄彬與孫藝真跨越南北韓的愛情更是令人動容。
＃《諜影殺機》孔劉
這一部電影作品是孔劉的動作劇經典之一，因一次任務失敗從北韓逃亡至南韓的孔劉，被雇用為企業老闆的司機，沉默寡言相當獲得信任，但他目睹了老闆遭殺害的現場，甚至被誣陷就是殺人兇手，因此也開始了他逃亡的旅程。
＃《偉大的隱藏者》金秀賢
金秀賢在這部電影中飾演北韓來到南韓潛伏的間諜，需要偽裝成一個傻瓜東九，等待著北方的下一步指令。在沒有人看見的時候他就恢復正常樣子，但為了欺騙全村的人會立即切換為傻瓜模式，演技相當出色，更以這個東九的角色客串演出《愛的迫降》，令人會心一笑。
＃《北風》朱智勛
這部戲聚集了許多演技派演員，在韓國也創下了近500萬觀影人次的高票房。朱智勛在劇中飾演一位北韓軍官鄭武澤，處處提防著從南韓來到北韓聲稱自己是商人的黃晸玟，這部作品也讓朱智勛在該年度許多重要大型電影獎項中奪得最佳男配角獎。
＃《白頭山：半島浩劫》李炳憲
這部電影中的李炳憲可以說是個很神祕又重要的人物，大家來到北韓營救他，還得靠他才能找到核彈，而過程中他又不停地與賣家通電話，其實是一個心機很重的雙面間諜，不過他與女兒相逢的過程依舊賺人熱淚。
＃《同窗生》TOP
為了保護在北韓的妹妹金裕貞，必須來到南韓並成為殺手的TOP，潛伏在一所高中裡，雖不願意殺人但為了妹妹卻必須完成任務，最後甚至要被祖國拋棄，難逃悲劇結局。
＃《鋼鐵雨2：深潛行動》柳演錫
平時給人好好先生形象的柳演錫，剛演出與自己個性非常相似的《機智醫生生活》安政源小兒科醫師，在電影作品《鋼鐵雨2：深潛行動》中卻接演與以往形象非常不同的北韓最高領導人一角，他梳起了油頭，並且演出一位英文程度相當高的知識領導人，不顧其他派系反對堅持推動南北韓與美國三方的會談，沒想到在潛艦上卻遇上的北韓政變。柳演錫挑戰自己更投入扮演北韓人的方式，請大家期待。《鋼鐵雨2：深潛行動》將於7月29日於台灣韓國同步上映。
照片：各劇劇照
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究