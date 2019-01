【《Coffee Friends》發佈會】孫浩俊爆料:「熱情允浩做捐贈也不願輸!」 《男朋友》宋慧喬X朴寶劍的吻戲已經足足有4場!網友配圖:宋仲基淚目... 【專訪】請夏新風格回歸大獲好評 謙虛聊隻身活動的成功「很多部分都是因為 I.O.I 才有可能的」 TWICE多賢在《KBS歌謠大祝祭》一晚上換的服裝足足有6套! 雜誌社擅自侵害BTS防彈少年團肖像權 Big Hit 設專責部門嚴抓盜版! 洪宗玄有望演出 KBS 新劇 化身銜著金湯匙出生的年下男! Apink 回歸倒數兩天 MV 預告片奇幻詭譎又神秘! 愛豆VS休假怎麼選? XIUMIN放棄假期陪昌珉拍攝《我獨自生活》 攝影發燒友WINNER宋旻浩光是在設備上就花了多少錢?MINO的相機大匯總! 《美秋里》正值戀愛期的BLACKPINK JENNIE認為的「異性讓人心動的行為Best 5」 【K社韓文小百科】首爾地鐵報站號稱4國語言,明明說中文卻聽不懂?!知道真相的我很無語 太暖! BTS防彈少年團Jimin主動給阿米乘務員簽名:下飛機前還疊好毛毯♥ 金南佶SBS新劇《熱血祭司》首波預告公開,充滿喜感與諷刺更加令人期待~! 《飆風特警隊》曹政奭首度挑戰大反派 與孔曉振大對決 2019年BTS防彈少年團的心願有這麼多,RM最務實:少花錢少買衣服!XD 從日本、美國到巴西巡演 Oh My Girl 全力進攻海外! 2018年承認戀情的4對演藝圈情侶! BTOB 李旼赫首張個專概念照強勁曝光 〈HUTA ZONE〉釋放前所未見的另一種魅力! BTS防彈少年團 VS WINNER:明明都是男團怎麼食量差那麼~大? 4年前偶然拍到「抱著玩偶的男孩」後來發現竟是BTS防彈少年團的V! 2019年韓國酒精測試值修例下調:重懲喝酒開車! 2019年初【KSD韓星網】:高討論度、十大熱門「重點新聞」一次看! EXO 的對手就是自己!〈Tempo〉擊敗〈Love Shot〉拿下新年第一冠 [有片]《90分鐘末日倒數》"終於像旅行了!" 河正宇李善均高鐵初體驗 【專訪】以持續創作探討青春真諦 DAY6:「在遺忘了熱情的那一天,才是青春終結的日子吧?」」

