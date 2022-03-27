【韓網熱議】南柱赫在拍戲之外，創下的4個傳奇瞬間！韓網友：「都好喜歡，臉上好像寫著青春」

南柱赫在《二十五，二十一》飾演「白易辰」一角，心動的角色、細膩的演技，再次受到關注。

近日，韓國論壇 The qoo 有篇「演員南柱赫在拍戲之外創下4個傳奇瞬間」的帖文，引發網友的熱烈討論，相信應該有不少人都有看過吧！



1.《我去上學啦》



原本以為他會展現端正的形象，結果超級反轉！他與康男所組成「康拉麵主」真的超爆笑，兩人會為了對方沒接電話鬥嘴、會為了別的男人吃醋等，有看過的人一定都曾陷入這「康拉麵主」的坑裡吧！（「拉麵主」是因為國外長大的康男，他覺得南柱赫跟拉麵主的發音很像，就把人家的名字變成拉麵主 XD )



2.樂童音樂家《200%》MV



這也是南柱赫的出道作品，MV裡稚嫩的臉龐、清澈的眼神，相信讓很多人心動吧！



3.《一日三餐》



第三季高敞篇中，南柱赫作為新成員小兒子（所屬部門：設備部）加入，一家四口的互動超可愛，希望還有機會可以看到這組合！南柱赫也曾表示有點害怕出演綜藝，但因為《一日三餐》是實境節目，所以不會受到拘束，可以很自由。



4.《Coffee Friends》一日打工仔



因為有著熟悉的哥哥孫浩俊，出演《Coffee Friends》時看起來自在許多，工作也都做得很好。記得白種元一看到他就表示：「哇～好帥啊！」製作組也對他進行各種稱讚，在側面看也很帥氣、倒過來看也很帥氣、吃飯的中途看都很帥氣 XD



這也讓不少韓國網友表示：「都好喜歡ㅠㅠ嗚ㅠㅠ」、「這就是傳奇啊」、「我現在在看《Coffee Friends》朋友呢！做得很好..」、「南柱赫本身就是全時空傳奇，電視劇、電影、綜藝都喜歡」、「從以前開始一直想象理想型的人」、「200%的MV，真切地感受到了」、「少年美很重要」、「越了解越厲害... 南柱赫這個有罪的人」、「臉上好像寫著青春」』等等。

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