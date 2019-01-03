【《成為王的男人》發佈會】呂珍九從男孩變成了男人！許諾收視率公約達成將穿古裝送抱抱～
韓劇 2019年1月3日 星期四17:15 Rui
tvN新月火劇《成為王的男人》製作發佈會於3日下午舉行，主演呂珍九、李世榮、金相京等人出席了活動。
發佈會上呂珍九公開了收視率公約，稱若超過20.19%，他將和金相慶一起去街頭送免費抱抱。
金相慶調侃最近呂珍九忙於拍攝思維混亂，怎麼能說出這麼高的收視率，還笑稱若收視率真能達成所願一定讓呂珍九穿上王的衣服去送抱抱，而自己則站在他身邊鼓掌。
在會上也呂珍九說出與李世榮第一次合作的感覺：「很親切，在片場非常照顧我，從與她合作的第一天開始就很開心。很期待在劇中和她發展的兩種不同的Romance。」而李世榮表示：「雖然他年紀比我小，卻很像歐巴，比我更成熟，更像一個大人一樣。」
電視劇《成為王的男人》翻拍自2012年上映的電影《光海，成為王的男人》，以古代朝鮮為背景，講述為了逃避被毒殺的命運，男主角光海君想出一個主意，找與自己相貌相像的平民當盾牌，兩個人因故互換身份15天。
呂珍九在劇中一人分飾兩角，扮演朝鮮王朝第十五代君主「光海君」，以及與王長相十分相似的平民河善。 該劇將於1月7日首播。
「圖：KSD」
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