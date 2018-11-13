D.O.發佈會臨時被Cue大跳踢躂舞！名符其實的《搖擺男孩》

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電影《搖擺男孩》中D.O.都敬秀為戲苦練踢躂舞，在電影製作發表會上，還冷不防的被主持人Cue出來現場show一段，不過果然D.O.就是實力派，即使沒特別穿上舞鞋也照樣表現完美，魅力十足！



11月12日在首爾江南區三成洞COEX的SM TOWN舉辦了電影《搖擺男孩》（韓原名《Swing Kids》）的製作發佈會。導演姜炯哲與演員都敬秀D.O.、朴慧秀、吳正世也都到場參與。《搖擺男孩》劇情描述在1951年代的巨濟島俘虜收容所，因為對跳舞的熱情而聚集在一起的烏合之眾，組成了舞團「Swing Kids」而譜出一段舞動人心的故事。

距離姜炯哲導演上一部作品已隔四年，他說：“其實四年前一拍完，我就想拍有關開心跳舞而感到幸福的電影，包含理念問題或南北問題等也想試試看，所以一看到這部作品可說是完全不加思索就拍了。”導演的背景設定也是50年代的戰爭時期，當時因俘虜人數大為上升所以在巨濟島特別建立俘虜收容所，而設定在這個空間也是因為此地點聚集了來自美國、中國、北韓等各地的人們。



主持人立刻表示今天沒有特定的場地與有踏板的鞋子，不知道這情況下D.O.的實力能否現場發揮？D.O.立刻爽快答應上前，跳了一小段讓主持人大喊「BRAVO！」他也說：“踢躂舞有種獨特的魅力，即使電影已經拍完了，平時就像一種習慣還是繼續練習著，踢躂舞真的很有趣。”主持人都笑說今天是來宣傳舞蹈的嗎？除了舞蹈，D.O.也為此角色剃了頭髮以及完美消化北韓口音。“為角色剪頭髮這是當然要的，北韓發音一開始覺得難，不過聽多講多了就跟我們的方言有點類似，特別是指導老師教得好。”



導演在選角方面也花了很大心力，D.O.都敬秀飾演一位叛逆少年陸基秀，舞蹈實力可望成為舞團中的台柱，導演更說：“第一次開會時見到D.O.，就覺得是陸基秀坐在我面前。他咧嘴一笑，其他什麼都不重要了。”完全沉浸在踢躂舞魅力興奮不已的D.O.也說：“雖然不能稱得上100％消化這角色，但我已經盡全力準備，歷經四五個月的踢躂舞練習，還有辛苦指導的老師，似乎讓我展現出前所未有的一面。”稍晚D.O.更領軍在電影的showcase上以踢躂舞精彩開場 !



《搖擺男孩》在韓國將於12月19日上映，台灣也可望於2019年1月與觀眾們見面。

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