Apink新專輯showcase：「已經全員續約，不會有七年之癢！」

昨日下午，Apink舉辦了第七張迷你專輯《ONE & SIX》的發售紀念showcase，成員恩地被問到很多組合都會遭遇的「七年之癢」的問題，正面回答真的太帥氣了！
這張專輯是Apink在去年6月發行的《Pink UP》之後時隔一年的新作，也有不少Apink出道以來第一次嘗試的全新元素和風格！
一直以清純概念活動的Apink這次嘗試了更加性感、強勢的風格，放下「pink」的標籤，開始展現成熟的魅力。
Apink是2011年出道的，今年就將迎來出道7周年了。 被問到很多組合都會面臨的「7年之癢」問題時，鄭恩地非常大方地回答說：「所有成員都一早跟公司續約了，我也明白每個成員的想法，所以並沒有相關的煩惱。 」
金南珠說：「想要加強歌曲本身的感覺，所以編舞、服裝、表情等方面都更加偏向「卡里斯馬清純」的方向。 」
吳夏榮說：「就像出道至今一直說的那樣，Apink會從baby pink慢慢變為hot pink，讓大家看到我們慢慢成長的過程。 」
尹普美說：「拍專輯封面時我們還不習慣新的造型，看到彼此都很驚訝。 初瓏姐很擔心來的。 」
朴初瓏說：「畢竟是第一次做這樣的造型，擔心會不會太強勢了。 但是想到必須好好消化這樣的概念，以後才能展現更多的音樂，所以就不再擔心、專心準備了。 」
孫娜恩則是聊到新歌《A L R I G H T》：「這首歌表現了剛剛開始戀愛時的感覺，又擔心又激動，感覺和對方在一起的話，就可以像從未受過傷一樣去愛，很讓人有共鳴。 」
（圖源：KSD）
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