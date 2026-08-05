柳海真×朴海日×李敏镐强强联手！悬疑大片《暗杀者们》确定中秋上映，还原1974韩第一夫人暗杀疑云

由《德惠翁主》、《天文：问天》许晋豪导演执导的重磅大萤幕新作《暗杀者们》，今日传出好消息！官方正式宣布本片定档今年中秋假期於韩国上映。本片不仅集结了凭藉《王命之徒》刷新票房纪录的柳海真、《分手的决心》实力派影帝朴海日，以及《全知读者视角》帅气焦点李敏镐，更将首度把韩国历史上震撼一时的「1974年第一夫人暗杀事件」搬上大银幕，消息一出随即吸引广大影迷关注。

电影《暗杀者们》以1974年8月15日韩国光复节庆典为背景，讲述在全国现场直播中发生第一夫人遭枪击的紧急事件。尽管当时留下了官方纪录，但背后仍隐藏著无数解不开的谜团。曾多次完美掌握时代背景故事的许晋豪导演，本次将透过引人入胜的叙事与紧凑节奏，带领观众深入这起前所未有的国家级悲剧，加上三位大势演员首度合作，更让外界对这组黄金阵容充满期待。



根据片方公布的剧情简介，光复节庆典现场响起六声枪响后，嫌疑人虽当场被逮捕并迅速结案，但调查过程中却发现现场仅寻获四颗子弹，甚至有两颗子弹从官方纪录中「彻底消失」，为整起事件添增了浓厚的悬疑色彩。片中，曾负责现场警戒的刑警哲九（柳海真 饰）、始终追查事件真相的报社社会部部长在焕（朴海日 饰），以及亲眼目睹现场混乱的新晋记者英一（李敏镐 饰），三人对官方公布的调查结果产生强烈怀疑。他们秉持各自的职业信念，一步步揭开被掩盖的真相，过程惊险万分。



今年凭藉《王命之徒》勇夺 1690 万观影人次、刷新韩国影史票房亚军纪录的「票房保证」柳海真，本次将站在《暗杀者们》的最前线。他所饰演的刑警「哲九」，因发现现场目击情况与官方发布大相迳庭，凭藉著刑警本能展开独立调查。而以《分手的决心》与《韩山岛海战》兼具票房与口碑的朴海日，则饰演资深社会部部长「在焕」，展现面对庞大政治压力仍绝不退缩的坚定职业使命感。



此外，韩流代表演员李敏镐则饰演充满热血与执著精神的新人记者「英一」。为了挖掘事件背后的真相，他毅然冲入危险重重的迷雾之中。大众对於李敏镐本次展现的新气象与演技突破寄予厚望，纷纷期待这部集结实力与话题的悬疑大作能再创票房佳绩。

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