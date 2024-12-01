JANNABI劉永㧋退團後退至幕後繼續和團隊合作？！隊友幫隱瞞，粉絲氣炸，連韓志旼人品都受疑

樂隊JANNABI中因校暴爭議而退出的成員劉永㧋，最近仍與團隊保持業務上的聯繫。

JANNABI所屬公司Pepperoni Music於11月13日通過JANNABI官方粉絲俱樂部確認，劉永㧋一直與JANNABI合作，擔任音響工程師。 公司方面表示：「Pepperoni Music決定不再繼續與劉永㧋合作，並對這一事件的處理過程表示歉意。我們未能妥善處理並傳達給粉絲，導致了許多粉絲的失望。」對錯誤判斷和不當處理方式表達了歉意。JANNABI隊長崔政勳也表示：「我想為過去以不正當的方式將他作為工作人員接納進團隊向大家道歉。」同時否認了劉永㧋參與JANNABIi歌曲創作的疑問。



劉永㧋作為JANNABI的鍵盤手，因2019年5月捲入學校暴力爭議而退出樂團。當時一篇聲稱自己曾遭受JANNABI成員霸凌的文章在網路中曝光。 該網友表示：「因為說話有點結巴，我在校園裡經常受到欺淩和嘲笑，大家都拿我開玩笑，甚至拿打火機做惡作劇，用塑膠袋蓋住我的臉，還把我的置物櫃弄亂，都是你們和他們的笑料。」

當時針對這一事件Pepperoni Music公司表示：「我們已經與劉永㧋確認了學校暴力的事實，他承認了自己的錯誤，並深感悔過。劉永㧋決定承擔所有責任，暫停活動，並自願從JANNABI退出，進行自我反省。」公司進一步聲明：「劉永㧋真誠道歉並請求寬恕，JANNABI的其他成員也會以某種方式向受害者表示歉意。」



對於因涉嫌校暴而退隊，卻始終與團隊合作的消息，網友們紛紛評論：「也就是說隊長崔政勳把校暴看得很稀鬆平常囉，只要歌唱得好，人長得帥就夠了嗎？？ 人品太差」、「怎麼說呢，校暴加害者也有朋友吧」、「物以類聚，人以群分，剩下的兩個人人品和退隊的人也差不多吧，雖然音樂很不錯，人品就不好說了」、「他們肯定是朋友啊，作為朋友幫助對方也沒什麼錯吧」、「物以類聚的話，那麼韓志旼（韓志旼和崔政勳今年8月公開戀愛）又算什麼」、「有點人氣了，就不把粉絲看在眼裡了」等。



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