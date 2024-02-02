演技太好也是個問題！《和我老公結婚吧》李伊庚引發「退圈說」，連藝人同事都忍不住吐槽：拳頭癢了
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演技太好也是個問題！《和我老公結婚吧》李伊庚引發「退圈說」，連藝人同事都忍不住吐槽：拳頭癢了

韓劇   2024年2月2日   星期五10:45   Tracy  

（封面圖源：tvN《和我老公結婚吧》）

李伊庚啊，你是打算演完《和我老公結婚吧》就退出演藝圈嗎？「朴敏煥」已經不是渣男，而是垃圾水準了！！

李伊庚上一個令人印象深刻的角色還是《加油吧威基基》裡的「李俊基」，這次他顛覆了「李俊基」的爆笑傻男形象，變身為滿嘴謊言、勢力又刻薄的普信男（普通卻自信的男人）「朴敏煥」， 明明條件很一般，卻自信感爆棚，覺得自己渾身上下沒有一處不是最優秀的，你認為我不好，那是因為你沒眼光，總之他一無所有，卻自視甚高。
（圖源：製片公司씨제스프로덕션）

劇中的「朴敏煥」可不只自戀這個缺點，還喜歡教育別人，爹味十足；更不懂得尊重女性，總是帶著「挑選」、「比較」的眼光評論女性，同時又愛通過貶低他人來提高自己，總而言之，韓劇史上最爛男二號非他莫屬。
（圖源：tvN《和我老公結婚吧》）

演技功底紮實的李伊庚將「垃圾男」形象刻畫得絲絲入扣，還為角色增添了幾分油膩感，壞中帶慫，慫中又帶著陰險，只要他登場觀眾們就忍不住表示「要被他氣死了」、「演這麼壞，是打算演完直接退出演藝圈嗎」、「完全不給自己留退路啊」、「希望你演技爛一點，不然我會以為這是你的本性」。 最近在追劇的朱宇宰看了也忍不住評論：「你真的太渣了，我的拳頭癢了」。 高耀太的申智也說：「看了第一集，太渣了...... 算了......」。

此外，憑藉反派角色人氣大爆發的李伊庚將最近還在網綜《轉站者：評審全世界車站的男人》中擔任MC，大展主持人面貌吧。
（圖源：OOTB）

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