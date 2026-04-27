荣登历代韩国电影票房第一位 千万观影人次现象级电影《王命之徒》5月14日登陆香港

荣登历代韩国电影票房第一位、连夺八周票房冠军、极速冲破1,000万观影人次的史诗级大作《王命之徒》(The King's Warden)，将於 5 月 14 日在香港正式上映。本片由悬疑电影《记忆之夜》导演张恒准执导，集结影帝级巨星柳海真、前男团 Wanna One 成员－新生代实力派朴志训及《机智医生生活》田美都领衔主演，深刻描绘了朝鲜端宗被废位为鲁山君的悲剧生平。

《王命之徒》由韩国真实历史改编，讲述一段皇帝与市井小民的真挚友谊，打动千万人心。柳海真细腻演绎在混乱政局中坚守道义的角色，演技再次惊艳四溢。而朴志训则挑战演出悲剧君王「端宗」，从稚嫩到直面命运的孤寂与坚强，被韩媒赞誉为其演员生涯的「阶段性作品」。强大卡士更包括《原罪犯》刘智泰、《犯罪都市4》朴智焕及《我的完美秘书》李浚赫等实力派演员加盟，共同编织出这部张力十足的权力斗争史诗。

本片自 2 月 4 日在南韩上映以来，凭著极致的口碑与跨世代的共鸣，仅耗时短短一个月便达成观影人次突破 1,000 万大关里程碑，成为韩国影史上第 34 部、本土电影第 25 部「千万观影人次电影」，更是继 2024 年《破墓》与《犯罪都市4》后，相隔两年再次诞生的千万级现象作品。截至目前，《王命之徒》在韩国影史观影人次排行中已高居第二，连韩国总统李在明也一度特别公开祝贺导演、演员及所有幕后工作人员的努力付出，肯定本片在韩国电影寒冬期中，为电影产业注入的强心针。

擅长悬疑与叙事掌控的张恒准导演，首次挑战古装题材便交出亮眼成绩表，以极致的影像美学与感动人心的剧本，成为 2026 年最具代表性的「现象级电影」。影片聚焦於被罢黜的少年君主「端宗」（朴志训 饰）及其忠诚追随者之间的生死羁绊，在历史的冷酷与人性的温暖之间取得了完美平衡，引发韩国跨世代的观影热潮。他表示：「这不仅是一部讲述过去的电影，更是一部探讨在命运漩涡中人如何守护尊严的作品。」导演张恒准以仅 105 亿韩元的中规模制作预算，拍出了震撼人心的历史厚度，成功吸引了从追求历史正义的成熟观众层到被细腻演技打动的年轻观众，形成跨世代的追悼与讨论热潮，绝对不容错过。

《王命之徒》

上映日期：2026年5月14日

荣登历代韩国电影票房第一位，年度现象级史诗巨作。韩国真实历史改编，一段皇帝与市井小民的真挚友谊，打动千万人心。

村长严兴道（柳海真 饰）为了让生活艰苦的村民过上好日子，设法让清泠浦成为流放地，盼望被流放的贵族能带来丰硕的资源，谁料迎来的是以叛国之名被废黜的前君王李弘暐（朴志训 饰）。在日复一日的相处中，李弘暐和村民建立了深厚的情谊，他找回信念和意志，决心拨乱反正，捍卫朝鲜社稷和百姓安宁。历史的齿轮缓缓转动，寻找一段被消失的真相。

导演：张恒准

片长：117分钟

演员：柳海真、朴志训、刘智泰、田美都

级数：IIA

语言：韩语（中文、英文字幕）

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