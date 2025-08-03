漫改劇《親愛的X》預告曝光！金裕貞變身「反社會人格惡女」，瘋批演技＆造型都讓人超期待！

哇～金裕貞感覺嘗試超多造型，希望可以快點看到播出啊～！

由金裕貞、金永大、金度勳和李烈音主演的《親愛的X》改編自網路同名人氣漫畫，講述一個爲了生存而戴著面具的女人和試圖拯救她的男人之間發生的故事。



劇中，金裕貞飾演爲了活下來，將破格變身爲戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韓民國頂級演員，雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。向來給人都是甜美形象的金裕貞，會如何詮釋這個角色？也讓許多觀眾相當期待！



近日在《KCON LA 2025》上也曝光《親愛的X》的預告，可以看到金裕貞展現美麗、瘋批、驚悚的各種不同面貌，立即在網路上引發熱烈討論。網友：「好期待播出」、「想要快點看到」、「期待金裕貞的各種造型」、「還要等到11月嗎」、「喜歡這種惡女題材」等等。

영상 올려주신분 너무 너무 감사드리고요

브금을 좀 가사 없는걸로 바꿨음 pic.twitter.com/CXMtDuOqNW — (@you8u9) August 3, 2025

《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆。

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