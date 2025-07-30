全智贤×姜栋元强强联手！谍战巨作《暴风圈》公开预告片，揭开神秘面纱

由全智贤与姜栋元领衔主演的Disney+全新原创韩剧《暴风圈》（《북극성》）终於揭开神秘面纱，公开了该剧的首张先导海报与预告片，正式展开全球宣传序幕。

《暴风圈》讲述曾任联合国大使、备受国际瞩目的「文珠」（全智贤 饰），在追查总统候选人遭遇枪击案背后真相的过程中，与神秘特工「珊瑚」（姜栋元 饰）携手，直面威胁整个韩半岛的巨大阴谋。 这部剧集融合政治、谍战与情感纠葛，堪称年度最受期待的大作之一。

公开的海报中，全智贤与姜栋元在万千光芒穿透黑暗的背景下并肩而立，神情坚定地望向同一方向，展现出强烈的紧张感与同国的氛围。 光芒究竟是象徵他们追寻的「北极星」还是潜藏的危机？ 引发观众无限想像。海报上的文字「我们将穿越暴风，走向那片光明」进一步突显主角之间在危机中建立的联系，也预示著两人之间即将展开的深层化学反应，让观众对这对黄金组合在谍战爱情中的火花倍感期待。



同步曝光的先导预告则以惊人的国际规模与紧凑节奏令人目不转睛。 故事从一场为和平统一祈福的弥撒中爆发的枪声拉开序幕，揭开动摇世界的政治风暴序章。 首次交会的文珠与珊瑚，即在这场震惊全球的悲剧现场。「这比你想像的要大得多」的台词，伴随神秘物体从深海升起，预示著无法预测的剧情发展。 美国白宫、国务院副助理安德森（约翰・赵 饰）等国际势力的登场，使故事格局一举扩展至全球，悬念再升级。随著文珠为追查真相决心参选总统，保护她的珊瑚则不惜以命相护，一连串涉及国际与国内的连环恐攻事件接踵而至，让整部剧充满高度张力与情感深度。「你是谁？ 为什么会来到我面前？」文珠压抑情绪的旁白，搭配她与珊瑚於公车站再度重逢的画面，为两人之间的命运牵绊增添一抹哀愁与浪漫色彩。 李美淑、朴海俊、金海淑、刘在明、吴政世等实力派演员也将参与演出，增添更多戏剧厚度与看点。



据悉，《暴风圈》共9集，将於9月10日首播3集，其后每周三固定更新2集，於Disney+全球同步上线。

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