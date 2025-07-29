朴敏英變「百變女王」！新劇《行騙天下KR》飾演天才詐騙犯，預告換了空服員、粉髮公主、穿旗袍等造型！
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朴敏英變「百變女王」！新劇《行騙天下KR》飾演天才詐騙犯，預告換了空服員、粉髮公主、穿旗袍等造型！

韓劇   2025年7月29日   星期二14:19   Yuan  

（封面圖源：YouTube@쿠팡플레이 Coupang Play截圖）

每個造型都好漂亮！好期待朴敏英在劇中的各種造型！

《行騙天下KR》（信用詐欺師KR）該劇改編自2018年在日本播出的熱門電視劇《信用詐欺師JP》，由朴敏英、朴喜洵、朱鍾赫主演，講述三位性格迥異的詐欺高手，運用天馬行空的手段，對滿懷貪婪與慾望的人們進行詐騙的故事。
（圖源：Coupang Play《行騙天下KR》）

劇中，朴敏英飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐騙集團隊長「尹伊朗」；朴喜洵飾演幽默與Sense兼備又多才多藝的資深詐騙犯「詹姆斯」；朱鍾赫飾演性格純真又正直的忙內。

公開的最新預告中，朴敏英自我介紹：「我是尹伊朗！美貌是我最大的武器。」接著她展現百變造型，有空服員、粉紅色波浪髮型的公主、穿旗袍等各種不同的樣子。之後朱鍾赫說：「這場騙局的妙處就是在這種突發狀況，應該是這樣吧？」結果...下一秒被航警抓走（？朴喜洵也表示找出那種傢伙的弱點，只是時間的問題。三人為了詐騙各種變裝，還展現愉快的團隊合作，感覺很精彩呢！
（圖源：YouTube@쿠팡플레이 Coupang Play截圖）

另外，《行騙天下KR》由《第六感之吻》、《戀愛不可抗力》南基勛執導，《犯罪心理》洪勝賢編劇，將在9月6日播出，海外觀眾可通過 Prime Video 收看。

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