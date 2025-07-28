EXO KAI9月举办安可演唱会，3天连唱引粉丝期待

人气男团EXO成员KAI即将於9月举办安可演出，为他的首场个人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR - KAION 」画下完美句点。

官方宣布KAI将於9月26日-28日连续三天在首尔中区的奬忠体育馆举行「KAION」安可场演唱会，回馈一路支持他的粉丝。这场安可演出不仅是巡演的最终章，也被视为KAI个人舞台的升级版。 此前，他已完成亚洲10个地区与北美6个城市的巡回，凭藉精湛舞台魅力与独具风格的演出收获国内外热烈反响，因此这次首尔场更让人期待他的「世界级表演者」风范将如何再次进化。

KAI的粉丝专属预售将於8月4日透过Melon Ticket进行，8月5日则开放一般购票。 此外，演唱会也将透过Beyond LIVE及Weverse进行线上直播，详细的线上观演资讯将於稍后在EXO官方SNS上公布。



KAI也将於8月2日登上泰国曼谷Thunder Dome舞台，继续巡演行程，与当地粉丝热情见面。

作为EXO中以舞蹈与舞台表现著称的成员，KAI的首次个人巡演无疑写下了他的全新里程碑，安可场的到来也为这趟精彩旅程画下圆满句点。 粉丝们纷纷表示期待：「再见一场『KAION』，绝对不能错过！」

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