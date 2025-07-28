車銀優今日正式入伍！剃髮後依舊是「臉蛋天才」，自曝心情：還是覺得不太真實

男團ASTRO成員兼演員車銀優將於今日（7月28日）正式入伍，在入伍前夕他透過YouTube直播首次公開剃髮後的模樣，向全球粉絲真摯道別。

車銀優將以陸軍軍樂隊現役兵身份服役，完成基礎軍事訓練後將展開軍隊生活。 所屬公司表示：「為避免入伍當天現場混亂及安全事故，車銀優的入伍時間與地點將不對外公開，也不會舉辦任何送別活動。 請大家多多給予車銀優支持與鼓勵，期待他健康歸來。」

在前一日（27日）晚間，車銀優透過個人YouTube進行直播，首次以短髮造型登場，雖然剃成幾乎露出頭皮的極短髮，但仍難掩其被譽為「臉蛋天才」的出眾外貌，引發粉絲一片驚嘆。



直播中車銀優表示：「我自己也覺得很神奇，看鏡子的時候有點不習慣。 這應該是我從2、3歲以來剪得最短的一次，剛剛剪完頭才真正感受到實感。」他還說：「該去的就要去，我會開心、帥氣又健康地完成軍隊生活。 今天在整理行李時才真正感覺到要入伍了。」



談到即將入伍的心情，車銀優坦言仍有些不真實的感覺：「想到專輯、電視劇、電影都會陸續公開，也讓我覺得自己還在大家身邊。 雖然無法想像未來會是什麼樣子，但我會好好享受軍隊生活，努力完成任務。」



車銀優也向一路陪伴自己的粉絲表達感謝：「謝謝你們陪我走過了20歲的青春，那是一段複雜但充實的時光。 我覺得我真的很努力、很拚命地活著。 好奇也期待30歲時的我會是什麼模樣。 最重要的是要開心享受每一刻。 真的謝謝你們，我會健康又帥氣地回來。」

此外，車銀優主演的Netflix作品《The Wonder Fools》以及電影《First Ride》均已製作完成，預計將於他服役期間陸續公開，讓粉絲在等待期間依然可以透過作品見到他的身影。

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