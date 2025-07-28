车银优今日正式入伍！剃发后依旧是「脸蛋天才」，自曝心情：还是觉得不太真实

男团ASTRO成员兼演员车银优将於今日（7月28日）正式入伍，在入伍前夕他透过YouTube直播首次公开剃发后的模样，向全球粉丝真挚道别。

车银优将以陆军军乐队现役兵身份服役，完成基础军事训练后将展开军队生活。 所属公司表示：「为避免入伍当天现场混乱及安全事故，车银优的入伍时间与地点将不对外公开，也不会举办任何送别活动。 请大家多多给予车银优支持与鼓励，期待他健康归来。」

在前一日（27日）晚间，车银优透过个人YouTube进行直播，首次以短发造型登场，虽然剃成几乎露出头皮的极短发，但仍难掩其被誉为「脸蛋天才」的出众外貌，引发粉丝一片惊叹。



直播中车银优表示：「我自己也觉得很神奇，看镜子的时候有点不习惯。 这应该是我从2、3岁以来剪得最短的一次，刚刚剪完头才真正感受到实感。」他还说：「该去的就要去，我会开心、帅气又健康地完成军队生活。 今天在整理行李时才真正感觉到要入伍了。」



谈到即将入伍的心情，车银优坦言仍有些不真实的感觉：「想到专辑、电视剧、电影都会陆续公开，也让我觉得自己还在大家身边。 虽然无法想像未来会是什么样子，但我会好好享受军队生活，努力完成任务。」



车银优也向一路陪伴自己的粉丝表达感谢：「谢谢你们陪我走过了20岁的青春，那是一段复杂但充实的时光。 我觉得我真的很努力、很拚命地活著。 好奇也期待30岁时的我会是什么模样。 最重要的是要开心享受每一刻。 真的谢谢你们，我会健康又帅气地回来。」

此外，车银优主演的Netflix作品《The Wonder Fools》以及电影《First Ride》均已制作完成，预计将於他服役期间陆续公开，让粉丝在等待期间依然可以透过作品见到他的身影。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻