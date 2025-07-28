「臉蛋天才＋國家寶藏」車銀優今天入伍：公開大平頭造型，粉絲：不敢相信這一天真的來了

男團 ASTRO 成員兼演員的人氣明星車銀優（28 歲），於今天履行國防義務而現役入伍。這一天也是許多粉絲心碎的日子。

車銀優在7月28日進入訓練所，接受基礎軍事訓練後，於陸軍軍樂隊服役。所屬公司 Fantagio 表示：「為防止現場混亂與安全事故，入伍地點與時間將不對外公開。」預計退伍日期為2027年1月27日。

昨天，車銀優透過 YouTube 直播向粉絲公開自己剪短的髮型，並表達入伍感想。他說：「現在是從 2、3 歲之後頭髮最短的一次，每次照鏡子都覺得很別扭，沒想到我也會有這麼一天，覺得很神奇。」





▼直播影片：



接著他補充說：「謝謝大家陪伴我的20代，也很好奇、很期待退伍後30歲的我的模樣。希望大家做的每件事都能有好運，我會好好服役再回來。」

2016年以ASTRO出道的車銀優，憑藉宛如純情漫畫男主角的獨特外貌同時展開演員活動。代表歌曲有〈You & Me〉、〈Confession〉等，多次為韓劇獻唱OST，並出演過《我的 ID 是江南美人》、《女神降臨》、《Island》、《犬系戀人》、《美好世界》等多部熱門韓劇作品。

▼《犬系戀人》OST〈嫉妒〉：



▼近日車銀優更與趙雅頓（Arden Cho）cover了《Kpop 獵魔女團》的 OST〈Free〉，引發熱烈關注。PS：趙雅頓是幫女主魯米（Rumi）英語配音的配音員。



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