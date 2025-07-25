ASTRO車銀優入伍倒數3天，剪短髮近照公開！深情叮囑粉絲「不要忘記我」

男團ASTRO成員車銀優即將於7月28日開始履行兵役義務，近日透過SNS分享剪短髮照片，令大家對入伍一事有了直觀感受，難掩不捨之情。

車銀優1997年出生，今年3月年滿28周歲之際申請了陸軍軍樂隊面試，並於5月底獲得宣佈錄取，將成為ASTRO繼MJ之後第二位入伍的成員。22日，車銀優在IG PO出多張照片，簡短留言「最近」。



照片中，車銀優披著剪髮圍巾，地上是一堆剛剛離開主人的黑色髮絲。 剪了短髮的車銀優依舊帥氣逼人，時而戴著派對帽、手捧蛋糕，時而穿著運動衣坐在綠茵場上，充實地度過入伍前的最後時光。









此外，車銀優還通過粉絲交流平台Fromm傳達了入伍在即的心情，表示最近在與值得感謝的人們見面，對粉絲們表達感激和思念之情，承諾在服役後以更加成熟的面貌回。車銀優坦言現在仍沒有入伍的實感，亦透露專輯和電影、電視劇會在入伍後陸續公開，請大家不要忘記他。







車銀優入伍前為粉絲留下了大量作品，包括將在9月發行的新專輯，預計明年上架的Netflix劇集《The Wonder Fools》，還有不久前殺青的電影《第一次飛行》。車銀優將進入陸軍軍樂隊服兵役，預計2027年1月27日退伍。網友紛紛表達不捨「怎麼可能忘記這樣的臉孔」「一定要健康回來」等。



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