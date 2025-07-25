严重到上报XD！Super Junior东海神秘手机狂曝光希澈旧照，希澈喊告！

Super Junior东海的手机一直是成员间公认的「潘朵拉的盒子」，什么都记录什么都不奇怪，近日他突然发出里头旧照大举攻击(?)希澈XD，让希澈喊要吉（告）啦～！

19日东海就突然释出一张希澈惊讶（恍神？）神情的半裸照说：「我们希澈正在路上吗？」希澈转发喊：「不是，问一下李东海是不是真的疯了ㅋㅋㅋ，谁来帮我弄来李东海的电话？」（*娃娃体都是希澈发的文字）



这件事昨（24）日突然越演越烈，李东海放出更多照片，搭配上〈Twins (Knock Out)〉歌词「战到最后的我REASON IS I'M ALIVE（只因我还活著）」、「在这世上你微不足道不是吗？」更搞笑了。希澈转发：「不是ㅋㅋㅋㅋ这小子为什么这样对我？」「可以起诉成员吗？」「对李东海飙脏话也可以吗？」不忘表达IG限时动态能跑出歌词字幕很神奇。



希澈还贴出两人对话说：「如果李东海xi家里出现了诉状，他会说『该来的还是来了吧』？」对话里希澈骂他：「狗崽子（脏话涂掉）ㅋㅋㅋㅋ到底拍了多少啊真是的ㅋㅋㄱㄱ」东海回应：「太多了ㅋㅋㅋㅋ」



两人的斗嘴内容不久便上报，希澈本人都看到了！《OSEN》斗大标题写「金希澈：『XXX呀』，决定起诉Super Junior成员东海……『该来的还是来了』」，希澈截图说：「甚至还出现了报导。李东海现在没人站在你那边了。这段时间我很开心，弟弟啊。



而这还没完，东海持续放送……「不是，这又是什么时候ㅋㅋㅋ你你，记者都来问了。比起我的手机，你的手机里我的照片好像更多……」不过东海中间有放一张帅照啦！



两人目前是停战了，不晓得还有没有更多XDD。

（要相亲相爱喔两人^^）



*顺带一提，希澈生日照正来自……

‎《我家的熊孩子》SJ替希澈过生日反而整到别人！最可怜莫过於建熙：「原来那不是我的蛋糕」

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